Paramérica, la empresa que creció apostando a invertir en capacidad operativa

Invertir y reinvertir, de manera sostenida y constante. En infraestructura. En modelos de gestión. En desarrollos e innovaciones. En presencia internacional. En diversificación de negocios. Invertir. Sin dudas, ése ha sido uno de los principales pilares del crecimiento, no sólo de Paramérica sino también de Grupo Ruiz.

Un nuevo vector de diversificación: servicios a terceros

El Grupo fue diversificando sus actividades hacia la citricultura, la industria azucarera, la actividad agropecuaria, los desarrollos inmobiliarios y hasta la comercialización de automóviles 0Km, concretamente adquiriendo la única concesionaria oficial Renault en Tucumán.

Pero en 2023, al advertir que la infraestructura y la capacidad operativa y logística de Paramérica estaban en el punto más competitivo desde su fundación, sus Directores encontraron un nuevo y muy diferente vector de diversificación: brindar servicio de acopio y despacho, vía tren, a terceras empresas, principalmente azucareras.

Foto-4.jpg Infraestructura de gran escala y logística integral para resolver todo el proceso exportador

Fiel a su cultura empresaria, el enfoque de esta prestación también es integral. Así lo explica Carlos Ruiz: “asumimos este desafío pensando en que no se trata simplemente de un negocio de renta donde solamente alquilamos metros cuadrados de depósito. Nosotros tenemos muchos atributos para agregar valor a cualquier proceso y éste no es la excepción. Así fue como decidimos encargarnos de todo: desde ir a buscar el producto al ingenio, traerlo a nuestra planta y descargarlo, hasta contarlo y estibarlo. Luego, cuando el productor decide vender también nos encargamos del traslado. En este aspecto particular del servicio, gracias a contar con estación ferroviaria propia, tenemos la enorme ventaja de ofrecer un costo de flete muy competitivo hacia los principales centro de consumo, tales como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde, además, tenemos depósito propio. Y si el cliente es exportador, nuestras posibilidades de servicio se amplían, ya que contamos con oficina de Aduana y SENASA, balanza homologada por INTI, grúa para el movimiento de conteiners y, desde ya, la ventaja de que el Belgrano Cargas ingresa en forma directa a los puertos de Rosario y Retiro”.

En Grupo Ruiz aseguran que se trata de una unidad en pleno crecimiento y con excelentes perspectivas de futuro ya que empresas de todo el país podrían valerse de esta gran capacidad operativa y de la indudable ubicación estratégica de Paramérica para cualquier estrategia comercial que involucre al NOA.

Foto-5.JPG Estación ferroviaria propia a través de la construcción de un desvío del Belgrano Cargas

“Lanzamos este servicio justo al inicio de la temporada de zafra, por eso el sector azucarero nos recibió con los brazos abiertos. Teníamos capacidad para acopiar hasta un millón de bolsas de azúcar a una tarifa muy competitiva, la cual era más competitiva aún cuando el cliente advertía la enorme ventaja de poder resolver todo en un solo lugar y con un único interlocutor. Esta misma lógica es aplicable a otros sectores, empresas de Tucumán y de otras provincias con las cuales ya estamos conversando. Seguramente allí están nuestros próximos clientes” agrega Carlos Ruiz.

Servicio de acopio y logística de Paramérica

Cantidad de galpones: 5.

Cantidad de metros cuadrados disponibles: 18.000.

Traslado de productos desde su lugar de producción hasta los depósitos, incluido.

Pesaje y estibado, incluido.

Servicios complementarios:

o Grúa para contenedores. o Uso de la estación ferroviaria de Paramérica (Tren Belgrano Cargas) o Depósitos y traslados en Buenos Aires.

Contacto comercial:

Email: paramerica@paramerica.com.ar

Móvil: 381 6 406486.