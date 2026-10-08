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Una miniserie de thriller político mexicana llegó a Netflix

La producción de 8 capítulos está basada en la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson y creada por Alejandro Lozano

8 de octubre 2026 · 14:12hs
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Una nueva miniserie mexicana de thriller político y suspenso llegó con expectativas a Netflix. Su nombre es “El círculo” y está basada en la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson. Creada por Alejando Lozano, la producción combina el crimen, el misterio y la política en una historia de 8 episodios.

“El círculo” sigue a cuatro amigos de toda la vida que quedan atrapados en una red de chantajes cuando un video filtrado amenaza con sacar a la luz secretos capaces de destruir todo. El asunto pone a prueba su lealtad frente al poder y sus propios secretos.

La serie está protagonizada por Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones, Osvaldo Benavides, Saúl Lisazo y María Elisa Camargo, entre otros. Se trata de una historia de mentiras, codicia y violencia que pone en juego una brusca lucha por el poder.

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De qué se trata “El círculo”

La trama sigue a un grupo de amigos compuesto por Amelia, Tomás, Mario y Jaime. Su vínculo empieza a resquebrajarse cuando un video comprometedor se filtra. Se trata del último video de la actriz Pamela Dosantos, antes de ser asesinada. Al recibirlo, deciden meterse a fondo con una investigación que involucra gente muy oscura y poderosa, capaz de ponerlos en extremo peligro.

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Trailer de “El círculo”

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