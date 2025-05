Ricardo Darín habló de la muerte de su hermana: "Voy a estar toda mi vida en duelo"

La también actriz, y presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, falleció el pasado 15 de enero a los 62 años como consecuencia de un cáncer. "Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crié. Mi testigo”, afirmó Ricardo en una entrevista con el medio El País de España.

“Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo. No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia", apuntó Darín.