Por un capítulo, Kim Cattrall volverá como Samantha Jones a "Sex and the city" Tras la pelea protagonizada con Sarah Jessica Parker, la actriz se había alejado de la ficción. Pero ahora participará brevemente de la segunda temporada de "And just like that..." 1 de junio 2023 · 09:26hs

Tras la pelea pública con Sarah Jessica Parker y su ausencia en "And just like that..." la serie derivada de "Sex and the city" que se estrenó en el 2021 por la plataforma HBO Max, la actriz británica Kim Cattrall volverá a ponerse en la piel de Samantha Jones en una escena de la segunda temporada.

Cattrall solo aparecerá en un capítulo en el que mantendrá una conversación telefónica con Carrie Bradshaw (Parker) y así, brevemente, el elenco de "Sex and the city" que completan Kristin Davis y Cynthia Nixon estará como en la serie original.

Según el sitio especializado Variety, su presencia no implica una reconciliación con la protagonista de la serie: para llevar a cabo la escena rodada en marzo en Nueva York, Catrall no tuvo que ver, ni hablar, con ninguna de las actrices ni con el creador Michael Patrick King.

En 2016, Cattrall tomó la decisión de no interpretar más al personaje de Samantha que le dio un Globo de Oro en 2003, luego de considerar que Jones no había tenido un desarrollo "justo" en el guión de la tercera película de "Sex and the City", que finalmente fue cancelada.

>>Leer más: "And Just Like That...": ¿Todavía hay sexo en la ciudad? Esta situación, según revelaron los medios internacionales, generó tensión con Parker y el creador de la historia. Está previsto que la segunda temporada de "And Just Like That..." se estrene el 22 de junio, pero la escena en la que aparece Samantha Jones no se emitirá hasta agosto. Entre los últimos proyectos de Cattrall se encuentran la película "About My Father", junto a Robert De Niro, la serie "How I Met Your Father" y próximamente la serie "Glamorous".