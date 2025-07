No era por un ex: la verdadera historia detrás del hit de Miranda! "Tu misterioso alguien"

"¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo este tiempo para no matarme?" , versa la letra de uno de los hits más populares del pop que, más de diez años después de su lanzamiento, sigue resonando fuerte en los oídos de los argentinos. Se trata de "Tu misterioso alguien", una de las canciones más emblemáticas del dúo Miranda! , integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas desde el año 2000.

Pero aunque la letra es sabida de memoria por muchos, todavía hay quienes desconocen la historia detrás de "Tu misterioso alguien". Aunque suele creerse que la letra está inspirada en una historia de desamor, su verdadero origen es muy distinto. Fue Ale Sergi quien reveló que la canción no está basada en una relación romántica, sino que su inspiración tuvo que ver con una serie de televisión.

Aunque el dúo acumula una larga lista de éxitos, esta canción en particular tiene gran protagonismo.

En los últimos días, el tema volvió a sonar con insistencia. Primero, porque Ale y Juliana lo cantaron a capela durante un "recreo" de las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina", donde participan como coaches. Luego, porque un participante lo cantó en esa etapa del certamen pero no logró aplausos, fue una versión un tanto deslucida que terminó convertida en memes de redes sociales.

“Amanecimos con cuatro canciones en el Top 50 de Spotify Argentina. Hermosa mañana, ¿verdad?”, publicaron en julio desde la cuenta oficial del dúo, celebrando su nuevo pico de éxito gracias al impacto del programa.

La inspiración de “Tu misterioso alguien”

En la sección Educación Sentimental del podcast 1990, donde sus conductores se proponne analizar las letras de canciones románticas, Ale Segi explicó el verdadero origen de la letra de “Tu misterioso alguien”.

“Les voy a cagar la vida”, comenzó el cantante antes de contar la insólita inspiración detrás del tema.

Lejos de nacer de una experiencia personal de desamor, la canción surgió a partir de una escena de la serie Lost. “Hay una serie que se llama Lost y en los primeros capítulos, Locke encuentra a uno nuevo en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento, uno de los amigos le dice: ‘¿ vos tenes encerrado tu misterioso alguien?’”, explicó Sergi.

Luego,agregó: “Cuando escuché esa frase, me encantó. La anoté y dije: ‘Ya la voy a usar’. Y llegó el momento.”.

La escena a la que se refiere ocurre cuando los personajes descubren a Benjamin Linus, un extraño que aparece en la isla diciendo ser un turista que se accidentó. Desconfiando de su historia, Locke lo encierra en la escotilla y Charlie le dice la frase que quedaría inmortalizada en la canción.

“Por eso también dice ‘¿a quién has ocultado de mí todo el tiempo?’”, agregó el cantante. “Un poco puede ser una relación pero yo me acordaba de que estaban ocultado al otro, hice una asociación super libre de la situación y la adapté a la eterna historia de siempre. Y asi salió, no nace de una situacion real de sufrimiento. Nace de Lost”, cerró Sergi.

