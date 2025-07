Condenan a once años de prisión a un joven que mató a un anciano en zona oeste

Según Fiscalía, Torres cayó al suelo y Suárez continuó pegándole en la cabeza. Tras la brutal embestida la víctima fue encontrada tendida en el suelo mientras el agresor continuaba con golpes dirigidos hacia su cuerpo. Ante los gritos los vecinos del lugar ingresaron a la casa y separaron al acusado quien forcejeó con algunos de ellos y huyó del lugar. La víctima fue trasladada de urgencia al Sanatorio Regional Rosendo García, donde falleció el 22 de mayo 2024 a raíz de los golpes recibidos, por traumatismo encéfalo craneano grave. Al momento del hecho el joven vivía cerca de la casa de la víctima. Suárez no era oriundo del lugar pero en 2021 la justicia otorgó su tutela a su abuela.

Sin embargo, más allá de la claridad con la que los testigos señalaron al imputado, hasta el momento no aparece muy claro el móvil del suceso. Si bien el agresor le robó un celular a Torres, se trata de un teléfono muy viejo que solo sirve para realizar llamadas y no tiene aplicaciones de ningún tipo, lo cual no parece suficiente para haber matado a una persona.

Según fuentes allegadas al caso el celular en cuestión nunca pareció y se comprobó que Torres invitaba tanto a Suárez como a su hermana a su casa a cenar y les hacía regalos, lo que hace sospechar otro móvil del crimen y no el robo de un celular obsoleto.