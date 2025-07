La convencional constituyente fue internada de urgencia este lunes en Santa Fe. "No presentó cambios", dijo el director del Hospital Cullen. El cuadro es "delicado".

Un día después del ACV, Locomotora Oliveras se encuentra en una "instancia crítica" al no haber presentado cambios desde ayer. La exboxeadora de 47 años, una de las constituyentes elegidas para participar del histórico debate de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, se descompensó este lunes en la previa a la jornada inaugural, de la que no pudo participar y fue internada en terapia intensiva en el Hospital Cullen de la capital santafesina. Este martes aseguraron que su situación no presentó cambios en las últimas horas.