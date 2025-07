Tras el ataque de Milei, la historiadora rosarina reafirmó sus dichos y le envió un mensaje al presidente

"En 1913, Argentina estaba en el puesto 13 de ese ranking, con un PBI de US$1.770, cerca de Suecia, Francia, Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto nos hace una potencia? Hoy, por ejemplo, en el puesto 12 del PBI per cápita está San Marino y primera en el ranking está Luxemburgo. Esto quiere decir que el indicador de PBI per cápita no es muy bueno para medir si un país fue una potencia o no, porque depende mucho de la cantidad de habitantes", afirmó Perochena.