Murió atropellado a los 114 años el maratonista más longevo del mundo

El Libro Guinness de los Récords no reconoció oficialmente la marca ante la falta de un certificado de nacimiento de 1911. "Lo he hecho todo abiertamente, nada en secreto. Si a algunos les alegra cuestionarlo, a muchos otros les alegra creerlo", afirmó entonces Singh.

Embed - Veteran Marathoner Fauja Singh Dies At The Age Of 114 | 'Turbaned Tornado' | N18V