Zulema Yoma habló sobre la serie de Menem y analizó cómo encarna su rol Griselda Siciliani

Yoma, oriunda de La Rioja e hija de un matrimonio sirio, se casó con Carlos Menem en 1966. Tuvo dos hijos con el ex mandatario , Carlos Saúl Facundo y Zulema María Eva. En 1989, cuando Menem se convirtió en presidente de la nación, Zulema se consagró como primera dama. Este rol lo desocupó en 1995 cuando se divorció legalmente de Menem, aunque se habían separado de hecho en 1991.

Qué dijo Zulema sobre la serie Menem

Estrenada el pasado 9 de julio, la serie biográfica "Menem" dio de qué hablar incluso antes de su lanzamiento. Incluso, la serie estuvo judicializada por la familia Menem, lo que demoró su lanzamiento. Ahora, ya disponible en Amazon Prime Video, la biopic se convirtió en un éxito. Pero, ¿qué opinan los herederos?

“La vi, pero no emito opiniones”, fue lo primero que dijo Yoma sobre la biopic en conversación con Intrusos, y agregó: "Les ruego que me entiendan que no puedo estar desmintiendo algo que ya está en el mundo entero".

Al preguntarle por las representaciones que construyó la serie con los personajes del universo Menem, Zulema Yoma se limitó a decir: "Griselda (Siciliani) está perfecta, del resto prefiero no opinar”.

A pesar de la insistencia de la prensa, Zulema Yoma no quiso opinar: "No porque después tengo problemas con todos, te lo agradezco”, señaló.

Yoma mantuvo un vínculo explosivo y dramático con Menem, cargado de tensiones personales y políticas en un tire y afloje de poder. Por la relevancia que adquirió como primera dama, se mantuvo en el centro de la escena incluso después de su separación y hasta el día de hoy. En la serie, Griselda Siciliani (en su momento más intenso de fama por el éxito de “Envidiosa”) se pone en la piel de Zulema y acompaña a Sbaraglia como la dupla presidencial.

De qué se trata la serie “Menem”

La nueva serie “Menem” sigue los pasos del ex mandatario argentino Carlos Saúl Menem. En esta se aborda el recorrido desde su carrera para llegar a ser presidente de la nación cuando se desempeñaba como gobernador de su provincia, La Rioja, hasta su ascenso al poder y su desempeño en el gobierno nacional. La producción no queda exenta de las controversias, los excesos, la ambición, el pensamiento político ni las tragedias de la época.

La serie fue creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde. Su guion estuvo a cargo de Mariana Levy, Federico Levin, Luciana Porchietto, Silvina Olschansky y Guillermo Salmerón. Mariano Kohan fue el productor ejecutivo junto a las empresas Claxson y Yulgok Media para Amazon Prime Video.

“Menem” fue filmada en dos locaciones centrales: la provincia de La Rioja (Anillaco, Chuquis y el Aeródromo de Anguinán en Chilecito) y la ciudad de Buenos Aires (calles emblemáticas, Estadio Monumental, Casa Rosada, oficinas gubernamentales, etcétera). En la provincia del noroeste se retratan los orígenes del alto mandatario y su ascenso al poder mientras que en la Capital Federal se lleva a cabo todo lo que respecta a su gestión como presidente.