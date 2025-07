Crimen en zona oeste: una plaza vacía por el miedo que dejó el asesinato de un vecino

Nelson Benítez estaba sentado con otras personas en uno de los bancos del playón lindero a la cancha del club Defensores de Lima. Un hombre que llegó caminando por Manantiales desde el norte cruzó parte del playón y cuando estuvo a unos pocos metros del grupo comenzó a disparar. De tres tiros al menos dos impactaron en el Chino, como lo apodaban sus allegados, quien cayó herido hacia atrás . Minutos después falleció cuando lo llevaban en un auto particular a un hospital.

En el barrio algunos vecinos sugirieron que el crimen pudo estar relacionado a la venta de drogas, aunque tal vez el conflicto en cuestión no ligaba a la víctima directamente como sí a sus allegados. Otras fuentes indicaron que Benítez había sido allanado, pero no quedó vinculado, en el marco de la causa por un triple crimen ocurrido en febrero pasado a pocas cuadras de donde lo mataron este lunes. En la misma investigación sí fue identificado como organizador de aquel ataque un sobrino suyo, de 15 años al momento del hecho y por lo tanto no punible.