La playa de la vida

Protegidas. La tortuga conocida como "tortuga carey" pone sus huevos en playas cercanas al centro de la ciudad.

Porto de Galinhas es uno de los destinos por excelencia a la hora de proteger y conservar su hábitat natural. No sólo se destaca por sus aguas cristalinas, que es característico del nordeste de Brasil, sino que ofrece una gran variedad de actividades abocadas al turismo ecológico.

Según el Ministerio de Turismo de Brasil, este pequeño balneario se destaca, entre otras cosas, por la preservación y cuidado del ecosistema marítimo, conformado por peces-buey, cangrejos, tortugas y caballos marinos, entre otros.

Ecoassociados es una organización no gubernamental que se dedica a la conservación y cuidado de la tortuga Eretmochely simbricata, también conocida como "tortuga carey". Actualmente, es una de las principales especies que se encuentra en peligro de extinción, ya que su caparazón se utiliza, entre otros, en la fabricación de joyas y peines.

Esta institución se destaca por llevar a cabo un intenso monitoreo en las áreas de desove y rehabilitación de estos animales. Además, se ha centrado en la gestión de educación ambiental, generando un mayor conocimiento de la biodiversidad local.

Para alcanzar este logro, la organización trabaja conjuntamente con las empresas de buggys colocando cercas alrededor de los nidos, para impedir pasar cerca de los huevos de las tortugas durante los paseos turísticos.

Una de las actividades que recomienda Ecoassociados es apreciar el nacimiento de las tortugas de mar durante los meses de diciembre, enero y febrero; un acontecimiento atrapante y único tanto para los más pequeños como para los adultos.

Otra ONG asociada de la preservación de los animales marítimos es Proyecto Hippocampus. Conformado por un equipo de biólogos y veterinarios, la entidad realiza investigaciones en las áreas de taxonomía, genética, comportamiento y cultivo en cautiverio de caballitos de mar.

Con motivos de evitar la caza ilegal de estas criaturas submarinas, el proyecto incluye la prohibición de pesca y venta de los caballitos de mar como adornos, souvenirs o medicamentos caseros contra ciertas enfermedades. Si se desea realizar un paseo que no requiera exponerse al sol, se propone visitar las instalaciones y disfrutar de sus acuarios con caballitos marinos, nacidos y crecidos en su propio laboratorio, además de otras especies marinas. Este es un excelente plan para visitar con los niños y los mayores.

Otaviano Maroja, presidente de Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, confiesa al respecto: "Instituciones como Proyecto Hippocampus y Ecoassociados hacen de Porto de Galinhas un destino atractivo para aquellos que deseen generar un impacto positivo entre los niños y los adultos, mientras se disfrutan las vacaciones planeadas".

Porto de Galinhas promete no sólo playas de ensueño y mar de color turquesa, sino actividades que incluyen el cuidado y preservación de la naturaleza autóctona al mismo tiempo que se protegen las criaturas oriundas del lugar. La región de Porto de Galinhas se ubica a 60 kilómetros al sur del centro de Recife y a 50 kilómetros del Aeropuerto Internacional Dos Guararpes. Surge de una villa de pescadores y cuenta con más de 18 kilómetros de playas de arenas claras y aguas esmeralda, alejadas del barullo de la ciudad.

Además posee una infraestructura hotelera de nivel internacional y una gastronomía diversa. Por otro lado, tiene varios ingenios azucareros para interesados en actividades industriales. En la actualidad, se consolida como uno de los destinos más atractivos y ofrece amplias opciones de hospedaje, gastronomía, comercio y entretenimiento durante el día y la noche.





