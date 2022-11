Un dirigente rosarino del PRO se desmarcó de su partido y festejó el triunfo de Lula

El ex diputado nacional, ex concejal rosarino y referente del PRO Roy López Molina no ocultó su satisfacción por el triunfo electoral en las presidenciales de Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro: “En un tiempo histórico donde la verdadera disputa es entre proyectos democráticos y proyectos autoritarios, es una buena noticia la victoria de Lula Da Silva en Brasil”, exclamó el ex legislador. Estas declaraciones del dirigente del PRO rosarino se diferencian de la postura tomada por varios de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. Es que algunos de ellos salieron abiertamente a respaldar a Bolsonaro y otros evitaron emitir opiniones sobre la contienda electoral de Brasil. Esta última posición es la que adoptaron la inmensa mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio (radicales y macristas) de la provincia de Santa Fe.