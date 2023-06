Rossi aseguró que si no hay "síntesis" en el FdT, "bienvenidas" las Paso

“La foto depende de nosotros también porque si nosotros hacemos unas Paso ordenadas y acordamos, entre otras cosas, que finalizada la elección esa noche todos los candidatos nos reunimos en el lugar del candidato que ganó y sacamos una foto, la foto es la nuestra”, comentó.

Rossi añadió que “si el proceso político interno de acá el 24 de junio da una síntesis, bienvenida la síntesis” y que si en cambio “no da síntesis, bienvenidas las Paso”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se lo señale como “el candidato del presidente” Alberto Fernández, Rossi destacó sus casi 20 años en la política nacional, participando de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner primero y en la actualidad en el de Fernández.

“La verdad que no me siento ni me gusta que me etiqueten, porque no creo caber en ninguna de esas etiquetas. Ya hace muchos años que tengo vida política y tengo muchos años de militancia y en esos años de vida política nacional perfectamente reconocida por todos, reivindico cada una de las decisiones políticas que tomé durante todo ese tiempo e inclusive las de hoy”, concluyó.

Por su parte, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, planteó hoy que el FdT “debe implementar una estrategia electoral que evite una dispersión de votos” en las Paso del próximo 13 de agosto, y exhortó a todos los dirigentes de la coalición oficialista a “consensuar primero un plan de gobierno y luego definir los (pre) candidatos”.

En un análisis de la coalición oficialista a 24 días de la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos para las Paso, chaqueño sostuvo que “es posible tener una fórmula única”, pero aclaró que “quizás no se cumpla con la perspectiva de integrar a todos”.

“Es necesario ir a primaria con una lista o con varias, pero es fundamental garantizar que sean dos o tres precandidatos y no siete. Porque si no se genera una gran dispersión del voto”, remarcó el gobernador peronista en declaraciones formuladas al canal de noticias C5N.

Asimismo, Capitanich consideró que “en este proceso de armado de la ingeniería electoral hay que lograr una buena estratégica que nos permita obtener buenos resultados en las urnas para volver a enamorar a los argentinos”.

“No hay que poner el carro delante de los caballos, por lo que si primero no somos capaces de tener un buen plan de gobierno con un altísimo nivel de consenso y después definir la metodología de la elección de los candidatos. Pero si empezamos a definir los candidatos antes de tener un plan de gobierno, podemos fracasar”, advirtió.

Con respecto al proceso electoral a nivel nacional, el mandatario chaqueño afirmó que “las elecciones responden a tres características distintas: las primarias, las generales y un eventual balotaje, por lo que son tres estrategias distintas que se deben entender desde un enfoque federal”.

“Todo el tiempo se visibiliza estas cuestiones desde un armado netamente porteño y bonaerense, pero me parece que es un tema a nivel federal. Eso mismo ocurre con los problemas del país que están asociado al centralismo”, cuestionó Capitanich, quien reclamó mayor protagonismo de los gobernadores en el armado electoral del FdT.

En la previa a la reunión de la Liga de Gobernadores del FdT el próximo miércoles 7 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Capitanich manifestó que “el FdT debe estar dispuesto a romper ese paradigma centralista para dejar de tener siempre los mismos problemas”.

“Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un plan de gobierno porque si no lo tenemos, vamos a tener una gran chance de fracasar”, enfatizó.

En esa misma dirección, Capitanich planteó que el FdT “debe tener un plan de gobierno con una diversidad de equipos técnicos, militancia activa y, por otro lado, construir un liderazgo”.