Perotti: "Sin dudas que la política de seguridad del socialismo fracasó"

El candidato a gobernador del frente Juntos, Omar Perotti, realizó una recorrida por el departamento San Lorenzo y el Gran Rosario, donde reafirmó: "Nuestra prioridad será darle una señal concreta a cada santafesino de que lo vamos a cuidar mejor. Eso empieza a construirse el domingo 16 de junio (elecciones generales en la provincia)".

Durante la visita que realizó a Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo, Perotti señaló que el principal defecto del socialismo en doce años de gestión provincial "es el no haber cuidado a la gente". Y añadió: "Se equivocan en no darle respuestas a la gente, en no cuidarla".

En esa línea, resaltó que "sin dudas la política de seguridad del socialismo no solamente es un fracaso sino que va muy detrás de los hechos".

"Ya no es solamente un esquema de delitos crecientes. Es un tema permanente de homicidios y nos coloca en el peor de los mundos, porque las cifras son aterradoras", advirtió el senador nacional.

Al respecto, el candidato a gobernador explicó: "La gente quiere vivir en paz y tenemos que bajar la violencia, dar una lucha frontal contra el delito y el narcotráfico en la provincia".

Además, Perotti visitó Funes y Granadero Baigorria.