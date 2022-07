Cristina replicó a Alberto: "A la gente se la convence con ejemplos y con hechos".

A menos de 24 horas del discurso del presidente Alberto Fernández ante la cúpula de la CGT, la vice Cristina Kirchner afirmó hoy que el ex mandatario Juan Domingo Perón "en la Secretaría de Trabajo cazó la lapicera y no la largó más". Una clara respuesta al jefe del Estado, que había afirmado que "el poder no pasa por quién tiene la lapicera".