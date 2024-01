Video: escapaba de la Policía en moto tras robar un celular, chocó y fue detenido

choque.mp4

>> Leer más: Detuvieron a un conductor en Pichincha que tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre

El impacto entre la moto y el auto fue grande. Una mujer manejaba el vehículo y cuando el semáforo le dio el verde, dobló y el delincuente se estrelló contra su auto. "Siempre doblo suavamente porque estoy atenta por el sanatorio", sostuvo la conductora, quien además del susto y la angustia, sufrió un cuadro de hipertensión.

"No lo vi porque venía en contramano por calle San Luis. Se estaba escapando de la Policía. Es la primera vez que choco y no tuvo que ver con una imprudencia", continuó. Si bien sintió la sirena de la Policía, no llegó a darse cuenta de la situación y rápidamente el fugitivo se impactó contra su parabrisas.

"Me preocupé por el chico porque el impacto fue muy fuerte. Estoy muy angustiada, es un ser humano", concluyó.