En un procedimiento abreviado, un agente penitenciario que sobre el fin de año de 2017 asesinó a su expareja y a otros cuatro familiares de la mujer en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Santa Fe fue condenado hoy a prisión perpetua por los crímenes.

Facundo Javier Solís, un exagente penitenciario de 35 años que se desempeñaba en el penal de Piñero, recibió esta mañana la pena máxima que otorga el Código Penal Argentino.

Solís irrumpió en la casa de su ex pareja Mariela Noguera y la asesinó. Luego se dirigió a la casa contigua y mató a su ex suegra, de 70 años, a su ex cuñada Sonia, a su ex hijastra Aylén, de 20, y al novio de esta última. Además hirió a un sobrino de su ex. Minutos antes de cometer el brutal hecho, el agresor pasó por la casa de su ex, retiró a los dos hijos de ambos y los llevó a la casa de sus padres.

>> Leer más: Un agente penitenciario desató una masacre en Santa Fe

Tras cometer la masacre, Solís trató de refugiarse en la vivienda de su ex pareja. Pero el cerrojo policial y los vecinos que se arremolinaron para insultarlo e intentar lincharlo, hizo que se entregue en las primeras horas de la tarde del 29 de diciembre de 2017, ya sin efectuar un disparo y entregando la pistola oficial calibre 9 milímetros que usó para la masacre.

El penitenciario fue imputado de un femicidio y cuatro femicidios vinculados, teniendo en cuenta que concretó esos asesinatos para causar dolor a su ex pareja. También se le achacó un intento de femicidio vinculado.