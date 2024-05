Fiscalía aguarda el informe de autopsia para caratular la muerte de un anciano

Paulino Oviedo (82) ingresó el martes a un sanatorio y murió el sábado. Los indicios apuntaron a una paliza dada por su esposa pero el hombre no tenía buena salud y pudo morir por otras causas.

tersa A., de 77 años, quedó implicada en el homicidio pero aún no pudo declarar debido a su estado emocional y mental.

En un primer momento la anciana quedó implicada en la causa aunque según trascendió desde Fiscalía mientras no estén los informes finales de autopsia no se podrá constatar si la muerte fue a causa de los golpes propinados por su esposa, ya que el anciano, al tener una situación de salud delicada, podría haber muerto de un infarto.

Por otra parte, si bien la audiencia imputativa será llevada a cabo el lunes, la mujer aún no pudo declarar ya que su endeble salud mental no se lo permitió. En tanto, según relataron los vecinos, Paulino tenía puesto un marcapasos y esto abre la posibilidad del ataque.

De acuerdo a lo manifestado por los médicos en su oportunidad, la víctima estaba consciente y las lesiones se habrían producido a raíz de una golpiza que Paulino habría recibido 48 horas antes de su internación en terapia intensiva del sanatorio Plaza y en estado reservado. La policía estableció poco después que la responsable de las heridas sufridas por Paulino sería su propia esposa, Teresa A., de 77 años.

Al ser notificada, la fiscal Georgina Pairola ordenó la detención de la mujer y que se le tomara declaración a un vecino de la pareja, quien habría acudido en ayuda del hombre. Teresa A. quedó detenida e incomunicada en la Seccional 2ª y luego fue derivada a un lugar de contención.

pedro lino funes 1500.jpg La zona donde se produjo el hecho luctuoso.

La fiscal ordenó una serie de medidas para determinar cómo ocurrieron los hechos. Los primeros datos y testimonios recabados al momento dan cuenta que Paulino Oviedo habría sido víctima de violencia doméstica. En principio, la hipótesis de Fiscalía era que la mujer habría asesinado involuntariamente a su esposo, aunque con el correr de las horas se prefirió esperar los informes de autopsia. Por otra parte, no descartaron que sea un episodio de violencia ocasional.

El barrio, la zona de Pedro Lino Funes al 1500 b., está consternado y los vecinos cuentan que el matrimonio tuvo dos hijos, uno de ellos es conductor profesional de vehículos y no estaba en Rosario al producirse el hecho, en tanto que otra hija vive en otra provincia y además estaría de viaje.

Una vecina contó que a ella no se la veía bien, pero que nada hacía suponer a sus antiguos vecinos este desenlace. La zona es una suma de cuadras de casas bajas y en las que un grito o una situación de violencia sistemática es prácticamente escuchada por los vecinos de la cuadra. “No se los veía muy seguido tampoco, tan solo algún mandado”, contó otra vecina.

Según Fiscalía, la audiencia imputativa será el lunes a las 15, pero aún no se pudo dar con los hijos de la pareja para tomar declaración y está en veremos la declaración de Teresa. “Es una mujer que no está bien y no sabemos si pueda enfrentar un proceso penal”, expresaron voceros de la causa.