Entran para robar en el negocio que tenía en su casa y lo asesinan

Un comerciante de 69 años que vivía con su familia en Felipe Moré al 3900 fue asesinado ayer a la mañana de un balazo cuando una persona ingresó a su casa, donde tenía una pequeña granja, para robarle. Horas después efectivos de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Sebastián B. de 26 años, y a su tía Yanina L., de 32. Los familiares de la víctima conocen a ambos, ya que viven a 50 metros.

Tránsito Argentino González fue asesinado en la casa donde también funciona una pequeña granja. Según Caio, su hijo mayor, pasadas las 6 de la mañana un hombre rompió la puerta y se metió arma en mano. "Primero fue a la habitación de mi mamá y le gritó que le diera la plata. Mi viejo, que estaba en otra habitación, escuchó el ruido y se dio cuenta que este pibe entraba por todo. Entonces agarró un arma para defender a la familia y cuando el pibe vio que tenía un arma le disparó", contó el hijo de González.

Caio aseguró que el homicida lo amenazó esta semana "porque no le quise ayudar a empujar el auto. Qué sé yo, son pibes del barrio, no nos juntábamos con ellos. Pasó esta situación. La droga es así, no tienen plata y van por todo. A mi papá le robaron el celular", sostuvo.

La fiscal de Homicidios Marisol Fabbro ordenó relevar cámaras de vigilancia aledañas y la toma de testimonios. Horas después, sobre las 12.30, detuvieron a los sospechosos en Felipe Moré al 3800, a unos 100 metros de donde fue la violenta entradera. Los efectivos llegaron a esa casa a partir de un testigo reservado que afirmó que el sospechoso estaba cerca. Así fue detenido Sebastián B. quien será imputado en las próximas horas.

En tanto Yanina L. es pariente directa de una banda conocida como la de los "hermanos Caravana", un grupo ligado al robo y al narcomenudeo en el sur de Rosario.