El fiscal de Flagrancia, Matías Edery, descartó esta tarde la hipótesis de que los disparos al comisario Mariano Valdés, exjefe de la Policía Federal de Santa Fe, se hayan debido a "un robo" o a "un tema personal o pasional", en referencia a la mujuer policía que viajaba con el comisario en el auto cuando se produjo el enfretamiento en la autopista Rosario - Buenos Aires el lunes de la semana pasada a la noche.

El fiscal también adelantó que la exsuboficial Rosana González, de 27 años, no tuvo "ninguna" responsabilidad en el hecho.

Al respecto, hay que decir que el comisario Mariano Valdés, exjefe de esa fuerza en Santa Fe, fue detenido esta tarde por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que la semana próxima será imputado en la sede de Fiscalía de Villa Constitución.

"Prácticamente descartamos que se trate de un hecho pasional o personal entre los ocupantes del vehículo"

La medida fue ordenada por la Justicia provincial en el marco de la causa que investiga cómo fue herido cuando viajaba a bordo de un automóvil Ford Focus el 9 de septiembre en la autopista Rosario - Buenos Aires, donde viajaba acompañado por la suboficial Rosana González de 27 años, que también fue removida de la fuerza.

También fue apresado el subjefe de la dependencia santafesina, Alberto Bellagio, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Respecto a la teoría de las razones por las que Valdés habría sido baleado, Edery afirmó: "Estamos en condiciones de descartar la versión que daba Valdés del hecho del robo, los testimonios recabados con posterioridad y las pericias que realizamos sobre la trayectoria de los disparos nos permiten descartar la versión del comisario".

También admitió que estaba en condiciones de "prácticamente descartar" que se trate de "un hecho pasional o personal entre los ocupantes del vehículo", aseguró el fiscal, en referencia a la mujer que acompañaba al oficial.

En cuanto a la mecánica del ataque, Edery admitió también que "las pericias nos permiten ubicar la escena del hecho atrás del auto, no al costado del auto, por lo cual el comisario se habría bajado del vehículo y habría mantenido una charla con personas que conocía con anterioridad", relató para agregar que "primero mantuvo un diálogo, luego una discusión y con posterioridad se produce ese enfrentamiento".

Edery aclaró que en una primera instancia "el enfrentamiento se dio afuera del auto, pero con posterioridad siguió con el comisario dentro repeliendo la agresión".

edery.jpg Los fiscales Matias Edery y María Eugenia Irribaren, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Según esta hipótesis, Rosana González, la mujer de 27 años que acompañaba a Valdés, no tendría "en principio, ninguna" participación en el hecho. "Estaba siendo trasladada a la dependencia de Santa Fe, es testigo del hecho y víctima, no del todo, porque no sufrió heridas".

Respecto a si fueron identificadas a otras personas que se trasladaban en una camioneta, Edery dijo que "después de varias declaraciones que coincidirían con lo que nosotros tenemos, como las trayectoria de los disparos", se puede inducir que Valdés "detuvo el auto porque quiso detenerlo".