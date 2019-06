La situación fue de lo más extraña: policías que hacían un control de tránsito en la ruta provincial 18, en la zona de Piñero, desplazándose en sus patrullas entre el kilómetro 1 y 3, percibieron que una camioneta Toyota Hilux doble cabina de color bordó que se acercaba al camino frenaba en seco y retrocedía de manera súbita cuando su conductor se dio cuenta de la presencia de los móviles. La camioneta dio un giro e ingresó al lugar de donde había salido, un desarmadero de vehículos en donde rápidamente bajó por el lado del acompañante un hombre que se lanzó a toda carrera al interior del predio.

Dos patrulleros fueron enseguida detrás de la Hilux que quedó estacionada en el frente. Le preguntaron al dueño del negocio quiénes eran los de la camioneta. El comerciante respondió que eran un hombre maduro con un joven que habían consultado sobre unos repuestos y se habían marchado sin comprar nada. Los policías le pidieron requisar el lugar y el hombre no se opuso. Primero peinaron el interior del comercio sin encontrar a nadie. Pero cuando salieron, del lado oeste del predio, advirtieron la presencia de un individuo en cuclillas en un canal que atraviesa el campo, tratando de esconderse detrás de unas malezas.

Amigo de Los Monos

El hombre que estaba allí tenía un pedido de captura por homicidio y una historia en la dura corteza del hampa local no pocas veces contada. Se trata de Jorge Alberto Laferrara, un ex socio de andanzas de Ariel Máximo "El viejo" Cantero, fundador de la banda de Los Monos, con quien cayó detenido en el año 2000 en la provincia de Corrientes en momentos en que ingresaban al país un cargamento de 94 kilos de marihuana, en la que fue la primera condena por narcotráfico para un miembro del clan de Las Flores.

"No me lleven agentes. La semana que viene es el cumpleaños de 15 de mi hija y quiero estar con ella en la fiesta. Me va a saltar un pedido de captura y voy a quedar preso. Hay 100 mil pesos si me dejan ir", suplicó el hombre, según hizo constar en el acta el empleado policial que recibió la oferta del soborno.

Después de palparlo y descubrir que no tenía encima ningún elemento de peligrosidad se lo llevaron detenido. Al cotejar sus huellas pasó lo que este hombre de 58 años había anticipado: aparecieron en el monitor de la central policial varios pedidos de captura, entre ellos uno por el homicidio de Agustín González, un chico de 15 años asesinado por un grupo de tres personas entre las que se encontraba Laferrara, en La Granada, en agosto de 2005.

A la semana de ese asesinato los padres de Agustín González mencionaron directamente a Laferrara frente a un periodista de este diario al hablar del autor de la muerte de su hijo. "A mi hijo lo mataron como a un perro", dijo Marta Adelaida Miño.

Por unos caballos

"Agustín llevaba el caballo para atarlo para que pastee. Entonces estos hombres se bajaron y lo agarraron. Empezaron a apretarlo por unos caballos robados. Y ahí fue un tiro y otro. Mientras tanto el otro tipo le pegaba con la culata en la cara. Y lo llevaron a los culatazos. Le retorcían los brazos y a la rastra lo metieron en el rancho. Mi hijo no podía caminar. En el rancho había una camita. Ahí le pegaron un tiro", dijo la mujer.

Por ese homicidio Laferrara fue condenado a 14 años de prisión pero tras cumplir un tiempo de encierro no volvió a la cárcel de una salida transitoria y entonces le dictaron el pedido de captura.

A partir de entonces, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) advirtieron que huellas de sus pasos quedaban en barrio Plata, en la zona suroeste de la ciudad, donde imperaba Héctor "Manco" García, un hombre que quedó preso en enero pasado por ser parte de una asociación ilícita que cometía múltiples delitos con finalidades económicas, entre ellos usurpaciones violentas, amenazas, balaceras y homicidios.

En ese sentido, los pesquisas tienen a Laferrara como colaborador de García. Y el curso del tiempo modificó algunas lealtades: de aquella sociedad inicial con Los Monos, según todas las constancias de investigadores policiales y fiscales, solo quedan cenizas. Hoy Laferrara y los Cantero están en veredas enfrentadas.

Laferrara será imputado durante la mañana de hoy por tentativa de cohecho por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. El motivo es la coima que intentó pagarle a uno de los policías para poder escabullirse. Sobre que le saltarían pedidos de captura estaba en lo cierto y esa es la razón por la que quedó preso y deberá cumplir bajo encierro el remanente de condena por el homicidio del adolescente González.

El que manejaba la camioneta en la que iba Jorge Laferrara también fue detenido. Es su sobrino Mauricio Laferrara, de 23 años. Cuando los policías le preguntaron quién era el que había salido corriendo de la Hilux se limitó a decir que era su tío y que ignoraba el motivo de su reacción.