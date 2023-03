Causa por corrupción policial: detuvieron a un hombre e imputan a dos efectivos

>> Leer más: Ordenan la detencion del ex policía Juan José Raffo en una causa que salpica a altos jefes por corrupción

En la audiencia de esta tarde, a las 17.30, en el Centro de Justicia Penal, los policía irán a audiencia imputativa por asociación ilícita, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada José Luis Caterina, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Los acusarán de facilitar información a un grupo que cometió un homicidio de ribetes temerarios. Están incomunicados y en lugares de detención separados.

Cómo empezó la investigación

La pesquisa por un resonante asesinato de 2021 de Nelson "Chivo" Saravia, líder de la barra brava de Newell’s, fue el detonante de la investigación. En octubre de ese año una banda que quedó filmada irrumpió con armas en su casa, le preguntó a su esposa donde estaba el Chivo y lo remacharon a tiros dentro de su habitación. En la vivienda estaban allí los hijos pequeños de Saravia y varios miembros de su familia. Los agresores huyeron llevándose un celular de la víctima.

El crimen descubrió hace unos tres meses una trama de presunta corrupción policial que generó desde este el pasado viernes una batería de allanamientos. Uno de los apuntados es un conocido ex policía que ya cumplió condena por vínculos con personas del campo narco. Se trata del oficial exonerado Juan José Raffo, sentenciado en el juicio que terminó en 2018 contra la banda de Los Monos. Este viernes a la noche lo fueron a buscar a su casa de zona sur con una orden de detención. No estaba allí.

En el contexto de la pesquisa fueron allanadas las casas de dos históricos jefes policiales. Uno es el actual jefe de policía de Villa Constitución, Marcelo Mendoza. El otro es un ex jefe de Drogas Peligrosas de la provincia y ex secretario de Seguridad Ciudadana de Granadero Baigorria, Alejandro Franganillo.