Ataque a Tribunales Federales: "Se busca interferir en las causas de crimen organizado en trámite"

En declaraciones a LT8, el funcionario dijo sentir una “gran preocupación” por lo ocurrido en la madrugada de este miércoles, y recordó: “En la Justicia provincial tuvimos una reiteración de ataques no sólo a edificios públicos, sino también a integrantes de la magistratura y funcionarios. Y esto ocurrido ayer es una nueva afrenta”.

“Lo de ayer me causa perplejidad. Tuvimos una reiteración de ataques a edificios emblemáticos no solo con disparos, sino también con pintadas, y pareciera como desde un sector se intenta interferir en el normal desarrollo de los procesos. Y eso no puede ser moneda corriente. No lo tenemos que naturalizar. Mal le hace a una sociedad que en un estado de derecho los violentos salgan adelante”, agregó.

Gustavo Salvador, titular del Colegio de Magistrados.

Salvador advirtió que la Justicia provincial la Justicia Federal "actúa con la escasez de recursos con que cuenta en Rosario", y agregó: "Se han dado muchas muestras de la entrega y del compromiso institucional para dar con los responsables. En juicios conocidos, organizaciones criminales han sido sentenciadas. Quienes han efectuado esos ataques intimidatorios a edificios públicos y a magistrados y funcionarios también fueron juzgados y condenados”.

Consultado sobre cuáles serían los motivos por los cuales ese tipo de hechos de violencia ocurren en Rosario y no en otros lugares del país, Salvador consideró: “Hay que hacer un análisis más amplio, porque no hay una sola causa. Esto último no viene de hace seis meses. Hay situaciones que vienen de 2017/2018. Hay una narcocriminalidad con capacidad de corrupción transversal, que atraviesa a los distintos estamentos del Estado y que hemos padecido y que afecta e influye en el desarrollo de estos acontecimientos".

""ambién está el crecimiento exponencial de esta criminalidad organizada, no sólo con base en el narcotráfico sino también en otros negocios ilícitos que caló muy hondo en la región. Entonces hay que abordarla y combatirla”, concluyó.