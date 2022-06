TC: Ardusso hizo la pole y récord con el Chevrolet en Concordia

El piloto parejense no se quedaba con el mejor tiempo de la clasificación desde Viedma 2020. Este domingo irá por más en la serie y posterior final, que será a las 13.30.

“Estoy sorprendido. Es la pole con la que más me emocioné y la primera con la que lloré. Volver a la pole me da tranquilidad y me hace volver a los primeros planos. Pensé que como mucho llegaría al octavo lugar”, declaró emocionado el parejense ni bien bajó de su Chivo. El mismo piloto zonal que este domingo irá por más. Sea cuando salga a correr la serie matinal o la finalísima.

Quienes terminaron detrás de Ardusso fueron Germán Todino (Torino) y el mendocino Julián Santero (Ford). En tanto, Matías Rossi (Toyota) marcó el mejor tiempo de su grupo y se clasificó cuarto a 0s104 por delante del líder del campeonato, Agustín Canapino (0s140) con Chevrolet, y de José Manuel Urcera, quien está estrenado Torino y quedó a 0s176.

La realidad indica además que todos los autos mejoraron la marca que tenía en este trazado Rossi desde 2018 (1m40s121). Eso marca una importante prestación de la mecánica y evolución del rendimiento colectivo, que además tuvo a 30 máquinas de las 47 que clasificaron ordenadas en menos de un segundo de diferencia entre sí.

Gastón Mazzacane (Chevrolet) fue 7º, aventajando al mejor referente de Dodge, Jonatan Castellano que se ubicó por delante de Esteban Gini y Emiliano Spataro, ambos con Chevrolet, en el top 10 de las posiciones. A su vez, el campeón Mariano Werner, quien pone en pista un flamante Ford, quedó en 21º a 0s743, detrás de Josito Di Palma, quien desde esta fecha corre con el equipo DTA Racing, también con un auto del óvalo.

Este domingo, a partir de las 9.40 se pondrán en marcha las series clasificatorias (las otras serán a las 10.05 y 10.30) que ordenarán la grilla de partida de la carrera final, que se disputará a las 13.30.

TC Pista

Por otra parte, la primera serie clasificatoria del TC Pista (a cinco giros) la ganó el bonaerense Santiago Alvarez (Dodge), escoltado por el entrerriano Agustin De Brabandere (Ford) y el neuquino Lautaro De La Iglesia (Dodge). El rosarino Pedro Boero fue 16. En la segunda batería se impuso Otto Fritzler (Ford), secundado por el sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) y el cordobés Facundo Chapur (Torino). A las 12 se iniciará la final de la telonera especialidad pactada a 20 vueltas o 40 minutos de duración.