Lo perdía, lo ganaba, lo perdió. Impresionante partido regalaron anoche Sportsmen y Brown de San Vicente en el duelo revancha de los cuartos de final de la Copa Santa Fe. El equipo rosarino había logrado un tremendo encuentro como visitante el jueves en el oeste provincial y tenía la gran chance de definir en el Alfredo Figna para concretar el pasaje a las semifinales de la Liga Provincial, en lo que hubiera sido una enorme sorpresa.

Hubiera sido, porque la revancha se cerró con victoria de Brown en emotivo choque. El equipo de Sergio Britos corrigió muchas cosas con respecto al primer duelo, trató de negarle el juego de velocidad a Sportsmen y le cerró los caminos al aro a Gabriel Hospital. Eso sí, no pudo evitar sufrir con el goleo interno de Pablo Mécoli.

Pero poco a poco el equipo de Gonzalo Bogado emparejó el partido, encontró respuestas en la potencia de Mateo Pastorino y el buen ingreso de Gonzalo Caviasso. Brown apostó a sus internos Jonathan Morero y el eterno Walter Storani.

Ya en la segunda parte, los pivots visitantes hicieron daño y Brown atravesó su mejor momento para pasar al frente por 13 puntos, pero Sportsmen reaccionó con mucha intensidad, salió a presionar arriba y Caviasso encen dido descontó la diferencia hasta entrar en juego. Thiago Dubois entró bien, Sportsmen endureció la defensa y en final apretado tuvo la chance de definir tras una falta antideportiva que lo puso al frente con los libres y le dio la pelota. Sin embargo, Caviasso no pudo definir y en la contra Brown igualó el juego para forzar el tiempo extra. Allí, entre la humedad del piso y las faltas que obligaron a salir a varios jugadores importantes, fue Brown el más efectivo para sacar una luz de ventaja y mantenerla.

Sportsmen no pudo concretar la sorpresa y ahora deberá encarar el tercer juego en San Vicente para lograr el pasaje a las semifinales de la Copa Santa Fe.



Sin pasajes a semifinales

No hubo definiciones en la noche de Copa Santa Fe. En Villa Gobernador Gálvez no se pudo jugar Talleres con Rivadavia debido a la demora en llegar de los efectivos policiales, mientras que en Gálvez, Ceci superó a Sport Cañadense por 68 a 57, con 17 de Cabré y 15 de Aguirre. Avenali hizo 16 en el perdedor. Mientras, Platense de Reconquista venció a Almagro en Esperanza por 86 a 77, con 25 de Piedrabuena y 17 de Galligani.