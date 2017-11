Sportivo América, del sótano a la élite

Tres seguidos. Sportivo América logró la inédita marca de ser campeón de la C, la B y la A2 de forma consecutiva. Leonardo Vincenti

América había quedado en el sótano del básquet rosarino hace apenas un par de años, un grande en desgracia deportiva que lo llevó a la C local y un panorama que no era alentador.

Allí, en el momento en el que más se lo necesitaba, un grupo de ex jugadores de las inferiores se acercó al verde y comenzó a sumar esfuerzo e inversión para iniciar un camino de reconstrucción institucional y deportiva que lo llevó casi sin obstáculos a escalar la primera C, la división B y la A2, para concretar el pasado viernes el ansiado retorno a la máxima categoría rosarina.

Hugo Luna, dirigente y entrenador del equipo de calle Tucumán, fue el impulsor del proyecto que hoy encuentra otra alegría.

"Cuando se da un éxito creo que tiene que ver con la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y así fue desde el primer directivo hasta el último jugador, pasando por el cuerpo técnico y todos los que rodean al proyecto. Lo que se dice se cumple y todo el mundo está cómodo para desarrollar su potencial", explicó Luna, quien destacó el trabajo del plantel: "Se brindaron todos de la mejor manera, muy comprometidos".

"Me acuerdo de las horas y horas que pensé en este presente del club que me vio crecer y me formó, pero hoy a pesar de la alegría, sólo puedo pensar que esto es apenas el comienzo y que con la agrupación América es Grande vamos a seguir subiendo escalones, apuntalando a las inferiores y manteniendo una primera competitiva. Falta desarrollar mucho en lo deportivo y social, generando recursos genuinos para no depender de la chequera de nadie", sostuvo el DT Luna en el amplio espectro de entrenador y directivo, que sueña con la pileta para la institución y ver a América en el básquet nacional.

Por su parte, el capitán Julián Mendia contó las sensaciones de las últimas fechas: "Teníamos el mejor equipo y nos dolieron las derrotas. Pero hubo autocrítica y no se nos iba a escapar. Buscamos volver a primera desde hace un año y medio y lo logramos. Se nota que hay un buen grupo".

El refuerzo clave del torneo fue el interno Erick Topino, quien también relató sus sentimientos: "Me ha costado ser campeón en mi carrera y por eso hay que disfrutarlo. Estoy muy contento porque veníamos de algunos golpes pero jugamos el último partido como una final". Con tres títulos seguidos, América está de regreso.



El plantel campeón de A2



El plantel de América estuvo integrado por Julián Mendia, Marcos Melchior, Erick Topino, Emanuel Calamari, Nicolás Calligaris, Facundo Tamburri, Andrés Roccolano, Román Marchisio, Luciano Muñoz, Claudio Vilar, Agustín Suárez, Andrés Schindler, Máximo Pighín y Juan Fernández. También tuvo al estadounidense Tyrone Haughton, quien dejó el club tras una seria lesión. Acompañaron a Hugo Luna en el cuerpo técnico los asistentes Pablo Diez y Juan Lemos y el preparador físico Lisandro Ruffo.



David Ferrara



