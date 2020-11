En el medio de todos los seguidores que se acercaron a ver a Diego, y para la sorpresa de todos, estuvo el Trinche Carlovich, ídolo del fútbol rosarino. Maradona, al enterarse de la presencia del ex jugador de Central Córdoba y por intermedio de Jorge Broun, se acercó a saludarlo. Fue el encuentro de dos generaciones que brillaron y marcaron una época en el fútbol argentino.

“A partir del 14 de febrero, la vida de mi papá cambió radicalmente, se sintió muy feliz y tenía otro semblante. A todos nos contaba de ese momento vivido con Diego. Ahora se juntaron en el cielo para seguir tirando caños y gambetas”, dijo Bruno.

maradona y el trinche.jpg "Vos jugabas mejor que yo", le dijo Diego al Trinche Carlovich.

“Mi viejo era un tipo muy tímido y no quería molestar a nadie a pesar de que era una persona pública. Pero siempre tenía la ilusión de poder conocer a su ídolo. Se quedó con las ganar cuando vino a enfrentar a Newell’s y esta nueva oportunidad no se la quería perder. Fue al hotel como cualquier fanático de Maradona, acompañado por varios amigos. El ex arquero de Central Fatura Broun lo reconoció entre los presentes y automáticamente le avisó a Maradona, que bajó sin dudar. Ese encuentro duró casi media hora y para mi viejo fue como tocar el cielo con las manos”, relató.

“«Ahora me puedo morir tranquilo ya que pude conocer al mejor jugador de mundo»”, nos a toda la familia y a los que le preguntaron por ese encuentro”, contó Bruno, uno de los cuatro hijos del Trinche, feliz de que su padre haya podido estar cara a cara con el Diez.

Con la amargura por la pérdida de su padre y ahora de Maradona, tiene la tranquilidad de que están juntos en alguna parte del universo.“ El encuentro entre Diego y el Trinche fue muy corto pero quedó grabado en las fotos que se sacaron y que recorrieron el mundo futbolero. Los ídolos jamás se habían vistos y esa tarde pudieron conocerse. Hoy están jugando en la tercera bandeja, seguramente hablando de fútbol y contándose anécdotas de sus trayectorias. Aquel encuentro quedó grabado como uno de los mejores recuerdo para los familiares, amigos y amante del fútbol”, enfatizó el hijo mayor de Carlovich

Por su parte Nicolás, el otro de los hijos del Trinche, se mostró sorprendido y amargado por el fallecimiento de Diego. Ante esa triste noticia que sacudió al planeta del fútbol, también recordó aquel encuentro que tuvo su padre con el mejor jugador de mundo.

“Después de ese encuentro con Maradona a mi viejo se lo vio muy contento. Fue un momento único, tenía mucha alegría y nos decía: «Conocí al más grande de todos los tiempo. Es un ser humano fuera de serie, sencillo y me encantó el trato que me dio ese día sin conocerme. Le pedí que me firmara la camiseta y aceptó con mucho gusto». Además tuvieron una breve charla y Maradona se despachó diciendo. «Trinche vos sos el mejor de todos». Esas palabras fueron impresionante para mi viejo”, dijo Nicolás.