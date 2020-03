El delantero Marco Ruben se mostró contrariado con la derrota de Central ante Argentinos por 2 a 1 y señaló que al partido "no le encontramos la vuelta, no supimos manejarlo".

"Nos está costando mucho salir de casa. Hoy parecía que se nos daba un buen partido con el resultado a favor en los primeros minutos de juego pero no supimos manejarlo, no le encontramos la vuelta al partido. Lamentablemente nos fuimos derrotados de manera justa. Teníamos mucho para ganar", dijo en declaraciones a la prensa al término del partido.

Acerca de porqué Central no lograba la misma producción de visitante que la que consigue en el Gigante explicó: "No sé porqué no podemos hacer el mismo juego afuera que como en Rosario. Salimos a la cancha, nos paramos unos metros atrás y nos desorientamos. Tenemos que encontrar esa actitud para actuar de la misma manera en todos lados".

Ruben admitió que Central arrancó "bien en el partido" pero que ni aún así pudieron "manejarlo".

>> Leer más: Central no tuvo demasiadas ideas y Argentinos lo ganó por ser más oportuno

"Nos llevamos una triste derrota para Rosario. Así que ahora lo que nos queda es pensar en la Copa de la Superliga", se lamentó uno de los goleadores auriazules.