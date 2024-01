Ramiro Macagno vuelve a Newell's, con el reto del arco vacío

El arquero se sumará este martes a la pretemporada, con el desafío de quedarse con el puesto y ser indiscutible, algo que no pasa desde el Patón Guzmán.

Ramiro Macagno fue prestado a Platense en 2023 y retorna a Newell’s. Larriera lo tendrá en cuenta pero no aseguró que vaya a ser el titular.

Si se compara lo realizado por ambos, Hoyos fue el más irregular, dentro de un equipo que tampoco lo respaldó. Cumplió buenas actuaciones mientras en otras falló. Para un arquero, lo peor son los altos y bajos, porque no termina de brindar seguridad. En el inicio de la temporada, su incorporación a Newell’s derivó en la salida de Macagno. Hoy los encontrará disputándose el arco.

En cambio, el desempeño de Macagno fue creciendo durante la temporada desde que, a partir del quinto partido del calamar, reemplazó al entonces titular Ignacio Arce. Sobrio y seguro, fue uno de los jugadores que le permitió a su equipo acceder a la final de la Copa de la Liga. Si el club de Vicente López no lo retuvo obedeció a que le resultó imposible hacer uso de la opción de compra de la mitad del pase, de un millón 200 mil dólares.

El hecho positivo para Newell’s fue que Macagno alcanzó una continuidad en Platense que nunca antes había logrado, ni en el club del Parque ni en Atlético Rafaela, el equipo donde saltó a la primera. En 2023, atajó 40 partidos en el conjunto que tuvo de entrenador a Martín Palermo.

El regreso a Newell’s se le presenta como una nueva oportunidad para afirmarse en el arco. No lo consiguió en su primer paso por el Parque. En cierta medida lo perjudicaron las lesiones musculares. Desde que se incorporó al club, a mitad de 2019, tardó más de un año en atajar. Alan Aguerre hasta ese momento era inamovible, pero se luxó el codo derecho por un choque con Carlos Tevez y le dejó su lugar. Cuando Aguerre volvió, Macagno fue otra vez al banco.

Aguerre tuvo un declive en su tercer año en el club y esto le permitió a Macagno convertirse en el titular. en el último tramo del 2021. Pero sufrió un desgarro y quedó al margen.

En el inicio de 2022, recuperó el arco luego de las desacertadas actuaciones de Iván Arboleda. Durante esta etapa alcanzó su mejor rendimiento en Newell’s, hasta que nuevamente se desgarró en el mes de julio. Cuando se recuperó apareció solo entre los suplentes, siendo relevo de Lautaro Morales.

En la última década hubo toda clase de arqueros en Newell’s. Ninguno evitó que se extrañen los tiempos del Patón Guzmán: Oscar Ustari, Ezequiel Unsain, Sebastián D’Angelo, Luciano Pocrnjic, Nelson Ibáñez, Nicolás Temperini, Lautaro Morales, Iván Arboleda, Franco Herrera (vuelve del préstamo de Barracas Central pero no seguirá en el club), Ramiro Macagno, Lucas Hoyos y Williams Barlasina. Algunos tuvieron alguna que otra buena temporada. Otros ni siquiera eso. O casi no atajaron. Pero ninguno se transformó en indispensable. Es el reto que le tocará ahora al que designe Larriera.

De vuelta al trabajo

Newell’s entrenará este martes, después del descanso de domingo y lunes, con el retorno de Ramiro Macagno, Jerónimo Cacciabue y Brian Calderara de sus respectivos préstamos, los dos primeros de Platense y el último de Barracas Central.

Otros jugadores que deben regresar a Newell’s son Mateo Maccari, de Chaco For Ever, y Manuel Llano, de San Martín de San Juan, aunque no serán tenidos en cuenta.