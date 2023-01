Pittón: "Está todo dado para intentar ir por cosas importantes"

“Estoy muy feliz de regresar al fútbol argentino. Cuando me llegó la propuesta de Newell's, no hubo mucho para pensar. Todos conocen la grandeza de este club y eso me motivó mucho para venir. También influyó en mi decisión saber que venía Heinze al frente del cuerpo técnico. Sé lo que significa y todo eso junto me motivó mucho a venir”, confió Pittón.