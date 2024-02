"La derrota fue muy dura", admitió Mauricio Larriera

“Creo que hay que ir escalón por escalón. El clásico es un campeonato aparte y lo jugamos de local. Saco de positivo que a pesar de la goleada en contra no hubo expulsiones ni lesionados y hubo una gestión de emociones importantes”.

Larriera continuó: “Esto es largo. Estamos construyendo y se necesita tiempo para conocernos más con los futbolistas. Tengo los pies sobre la tierra. Sí estoy dolido, pero esto no me mata”.

Respecto a Panchito González que viene del preolímpico manifestó: “es un jugador que valoro mucho y que viene con mucho apetito. Va a ser considerado porque tiene muchas condiciones”.

Finalmente habló del partido ante Inter Miami. “Es un encuentro donde enfrentamos a gente con mucho peso no solo a nivel mundial sino en la historia del club. Vamos a distribuir las cargas con los jugadores. Le pedí al club que viajen la mayor cantidad de futbolistas posibles”

Mientras que Juan Ignacio Ramírez, quien anoche no pudo convertir declaró: “Sabíamos que enfrentábamos a un buen equipo. Estuvimos en partido con dos llegadas de Ever y después la mía. Pero después Racing se encontró con el segundo gol y así nos fuimos al descanso. Salimos a jugar el segundo tiempo en su campo y otra vez se encuentran con otro gol de otro partido desde afuera del área, a partir de ahí la empezamos a remar y no se dio, pero debemos estar tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien y este resultado no nos puede cambiar la manera de pensar y seguir laburando”, señaló el Colo Ramírez

Respecto al viaje a Miami dijo. “Sabíamos que teníamos que ganar este encuentro para tener un viaje tranquilo. El grupo está muy maduro y volveremos a retomar la senda del triunfo”, cerró el goleador de Newell's.