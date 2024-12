Mariano Soso: "Podemos contemplar mejoras que no tuvieron impacto en el resultado"

Mariano Soso obviamente no le gustó la derrota de Newell's ante Boca en su estreno como entrenador de local. Pero rescató lo que entiende una evolución del equipo, en materia defensiva sobre todo, reconociendo que faltó peso en el área rival.

"Tuvimos limitaciones a la hora de construir en la primera etapa. En la segunda nos costó la apertura del marcador y luego tuvimos posibilidades de empatar. Fue de dominio alternado. Respeto a Boca, lo neutralizamos. Había que explotar más las transiciones. Rescato la actitud del equipo, lo hizo con valor y coraje. Podemos contemplar mejoras que no tuvieron impacto en el resultado", declaró inicialmente el DT leproso.

Las apreciaciones sobre Boca del técnico de Newell's

"El rival por el estilo no concede espacio ni el balón. Presionamos y tomamos protagonismo, fue virtud propia. Es un rival que coloca gran densidad de jugadores. No era sencillo encontrar profundidad. Podíamos haber asociado más pero no tuvimos peso en el área", reconoció Soso.