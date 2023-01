Los nombres de los jugadores franceses apuntados por Deschamps que "no estuvieron a la altura"

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro", había dicho Deschamps.

La final del Mundial de Qatar sigue dando que hablar en Francia. Días atrás, el técnico francés Didier Deschamps -quien seguirá al frente de la selección hasta 2026- disparó una bomba al contar que "en la formación titular (contra Argentina) hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así". Si bien no dio nombres, lo que generó es que a partir de ese instante se iniciaran las especulaciones sobre los futbolistas a los que habría apuntado. Y los nombres no demoraron en aparecer.

Otros dos que estarían en esa lista serían los laterales Jules Koundé y Theo Hernández, quienes también fueron reemplazados. "Para muchos de ellos era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor", había declarado el entrenador y precisamente los mencionados no habían estado en el Mundial de Rusia.

El nombre del último de los señalados sería el Raphael Varane. El defensor estuvo con un estado gripal en los días previos a la final ante Argentina y por eso es que se piensa que estaría hablando de él.

Deschamps había sido duro con sus declaraciones. "No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos. Y también está el aspecto emocional. No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora", sostuvo el DT sin mencionar a los jugadores que no los vio bien, pero al analizar el uno por uno surgen de manera inmediata.

Didier Deschamps, renovó su contrato hasta el mundial de Estados Unidos-México-Canadá en 2026, según se anunció oficialmente en la asamblea general de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).