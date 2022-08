Juanchón García: de héroe en el clásico a esta sequía goleadora

No es un hecho menor. Los futbolistas que suelen convertir un gol en un clásico que se ganó, encima por la mínima diferencia y como visitante, entran para siempre en la memoria de los hinchas independientemente de lo bueno o malo que hayan hecho antes o después. Y Juanchón ya está en esa categoría y tiene en su poder ese “comodín” que cualquier debate que se abra sobre su paso por el club va a terminar con la frase “pero hizo un gol en un clásico”.

Pero esta situación quizás se repita en mesas futboleras dentro de un tiempo cuando García no esté más en el club. La realidad de hoy indica que el exjugador de Unión está peleado con el arco y pasa por una racha que ningún delantero quiere atravesar.

Los números son elocuentes. El 9 titular de Newell’s lleva 10 partidos sin convertir goles: 750 minutos en cancha para ser exactos. Su último grito fue, hace 104 días, el pasado 20 de abril, cuando en la primera fecha de este campeonato el equipo dirigido por Javier Sanguinetti derrotó 2 a 1 a Banfield en condición de visitante. Y eso hace que los mismos hinchas que hace un poco más de 4 meses lo subieron a la categoría de ídolo, hoy lo miren de reojo,

Vale destacar que en lo que va del torneo nunca el entrenador leproso lo bancó los 90’ ya que su rendimiento fue de mayor a menor como lo reflejan los distintos puntajes y conceptos que le puso Ovación a lo largo del torneo, que se detallan a continuación:

Banfield (V) 2-1 (73’). Puntaje: 7,50. Fue la figura de la tarde. Generó espacios, aguantó la pelota, retrocedió y encaró. Definió notable en el primero y asistió con oficio a Sordo en el segundo.

San Lorenzo (L) 0-0 (77’). Puntaje: 5. Aislado entre los zagueros de San Lorenzo. No fue asistido y tampoco pudo pivotear. Luchó cada pelota.

Talleres (V) 1-0 (72’). Puntaje 5,50. Buen inicio. Gran habilitación a Sordo en el gol. Luchó con los centrales como un león.

Argentinos Jrs (L) 1-0 (72’). Puntaje 5,50. Pivoteó, bancó la pelota, generó espacios, pero le faltó mayor abastecimiento.

Estudiantes (V) 2-0 (76’). Puntaje: 7. Encomiable trabajo, peleando en desventaja. Protagonista en los dos goles.

Patronato (L) 2-2 (77’). Puntaje: 4,50. Falló un gol increíble abajo del arco. Luchó, pero le faltó final de jugada.

Platense (V) 1-1 (63’). Puntaje: 3. No pudo pivotear, no generó peligro y no fue amenaza para la defensa rival.

Racing (L) 0-0 (68’). Puntaje: 4. Le costó sostener la pelota y maniobrar rápido con ella.

Rosario Central (V) 0-1 (78’). Puntaje: 3. Estático, sin ritmo. Tuvo una media vuelta y la tiró desviada. El equipo no lo asistió, pero él no ganó ninguna. Muy mal partido.

Defensa y Justicia (L) 1-2 (54’). Puntaje: 3,50. Tuvo una de cabeza y se la atajó Unsain. Esta con el arco cerrado y se nota su ansiedad.

Atlético Tucumán (V) 0-2 (66’). Puntaje: 3,50. La pelota le llega sucia, pero tampoco genera peligro en el área de enfrente.

Lo cierto es que el 9 vive del gol y Juan Manuel García tendrá que volver a inflar las redes para nuevamente enamorar al pueblo rojinegro, como en aquella inolvidable jornada en el Gigante. Newell’s lo necesita con urgencia ante la falta de gol que muestra el equipo.