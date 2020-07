"En Newell's los hinchas te demuestran que te quieren"

“La realidad es que estoy muy feliz”, le confió ayer Mariano Bíttolo a Ovación, tras formalizar su vínculo con Newell’s por tres años y medio (hasta fines de 2023). El lateral izquierdo admitió: “Estoy contento en la ciudad y además valoro mucho que el club haya hecho el esfuerzo para que me quede”. El marcador de punta, pieza clave en el esquema de Frank Kudelka, además dijo que “Newell’s es un club en el que los hinchas te demuestran que te quieren, si las cosas te van bien obviamente. Y está claro que al equipo las cosas en la última temporada le salieron muy bien”. Y de cara a lo que viene destacó: “Cuando perdés la ambición hay que replantearse las cosas. Somos un equipo bastante ambicioso y nos gusta jugar un buen fútbol. Esperemos poder seguir en esta línea”

¿Cuál es la sensación de haber renovado el contrato por tres años y medio?

La verdad es que estaba esperando que se resuelva positivamente el tema del contrato. Pudimos cerrarlo ayer (lunes). La realidad es que estoy muy feliz. Primero porque estoy contento en la ciudad y segundo porque el club hizo el esfuerzo para que me quede.

Somos un equipo bastante ambicioso y nos gusta jugar un buen fútbol. Esperemos poder seguir en esta línea

No surgiste de la cantera de Newell’s, pero la sensación es que la gente ya comienza a reconocerte por tu juego y compromiso. ¿Empezás a sentir a Newell’s como un club propio?

Obvio que cuando pasás cierto tiempo dentro de un club le tomás cariño. Newell’s es un club en el que los hinchas te demuestran que te quieren, si las cosas te van bien obviamente. Y está claro que al equipo las cosas en la última temporada le salieron muy bien.

Cuando llegaste al club al principio el escenario no era el mejor, incluso debieron recuperarse en los promedios y terminaron clasificando a la Sudamericana. ¿Debieron remar mucho para salir adelante?

Sí, seguro. En el primer año que llegué al club nos costó bastante (2018). El segundo año lo arrancamos en la zona baja de los promedios. Pero hicimos un gran torneo, nos preparamos bien y la mejor parte de nuestro fútbol se vio en el último tiempo.

Sos lateral, pero en algunas ocasiones de tu carrera jugaste de volante. ¿Donde te sentís más cómodo?

Siempre jugué de lateral. Es un puesto que conozco muy bien. Esto no quiere decir que si tengo que jugar de volante no pueda adaptarme en alguna circunstancia. También he jugado ahí.

BíttoloR.jpg Bíttolo fue el máximo asistidor de la última Superliga.

En el equipo de Kudelka, vos y Angelo Gabrielli pasan constantemente al ataque por los laterales. Tienen el respaldo de un cinco que les hace todos los relevos como Julián Fernández. ¿Se proyectan más tranquilos porque tiene buena cobertura?

Si, tenemos el respaldo de Julián. De mi lado además está Santiago Gentiletti. Y Angelo tiene la cobertura de Cristian Lema. El equipo funciona en conjunto para poder ser ofensivos.

El parate por la pandemia los agarró cuando estaban en un buen momento futbolístico. ¿Creés que podían seguir creciendo como equipo y aspirar a más en todo sentido?

Coincido totalmente. Empezamos de menor a mayor. En el momento que se inició la Copa Superliga habíamos arrancado bien y estábamos desplegando un buen fútbol y justo ocurrió la pandemia, que cortó la competencia.

¿Toman como un premio el hecho de haber clasificado a la Copa Sudamericana por la propuesta de juego ofensiva que tuvieron en la temporada?

Haber clasificado a la Sudamericana significa que hicimos bien las cosas y por eso tenemos ese premio.

Estás en un equipo con Maxi, Pablo Pérez, Nacho Scocco y Aguerre, entre otros experimentados. ¿Tienen la sana ambición de ir siempre por más?

Seguro. Cuando perdés la ambición hay que replantearse las cosas. Somos un equipo bastante ambicioso y nos gusta jugar un buen fútbol. Esperemos poder seguir en esta línea.

Haber clasificado a la Sudamericana significa que hicimos bien las cosas y por eso tenemos ese premio.

El año pasado los hinchas firmaban salvarse del descenso. ¿Sabés que ahora querrán que Newell’s vaya por más y tendrán objetivos superadores?

Bueno. Eso es lindo. Sin ambición hay que replantearse las cosas. Ojalá podamos hacer un buen papel en la Copa Sudamericana que hoy en día es lo más importante y también tratar de hacer una buena campaña en el torneo local, porque no se lo puede descuidar.

¿Cómo te está tratando la cuarentena?

La llevamos como podemos. Al principio compartiendo muchos momentos con la familia. La verdad es que llega un punto en el que cada uno también le vendría bien hacer lo suyo, no sólo los adultos sino también los chicos. Igual la venimos llevando bastante bien. Tengo dos hijos. Lucas tiene seis años y Sofía tiene tres. Y ya iban al colegio. A Lucas lo ayudamos en las tareas y yo prefiero ayudarlo en matemáticas, porque me llevo mejor con los números (risas).

¿Qué es lo que más extrañás en el parate?

El día a día. Entrenar con los compañeros es lo que más se extraña. Sinceramente no sé cuándo volveremos a entrenar, pero se dice que podría ser que empiecen los entrenamientos a principios de agosto y luego tal vez en septiembre la competencia. Esperemos que sea lo más rápido posible.

Ser uno de los encargados de la pelota parada en un equipo con muchos jugadores de buen pie, ¿es un halago para vos?

Uno entrena para eso. Y el que se siente bien para patear lo hace, sin ningún problema, eso se habla. No hay problemas dentro del equipo porque somos muy unidos y eso también te saca un poco de responsabilidad.