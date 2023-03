Rosario Central participará en la división A de la Asociación del Litoral

“También hubo otras mejoras en el predio de hockey, en lo que tiene que ver con luminarias, elementos de trabajo, donde obviamente hay mucho del esfuerzo de la subcomisión y una parte que no es menos importante que es el apoyo del club”, destacó Pablo Moreno, integrante de la subcomisión de hockey de Rosario Central.

Como en lo deportivo empezó a haber cambios, se plantearon qué hacer para que crezca la disciplina. “Se formó un grupo muy numeroso y empezamos a trabajar, a buscar dentro de las posibilidades y los presupuestos los mejores profesionales, sean estos entrenadores y preparadores físicos, ya que entendemos que cuando esas dos patas no funcionan, la cosa no avanza”, confió Moreno.

En 2019 Rosario Central militaba en la línea C de la AHL, logró el ascenso a la línea B y eso le dio otro empuje. Los canallas sumaron un gimnasio, porque estaban en otro nivel de competitividad y empezaron a tener representantes en el seno de la AHL, algo que no es menos importante, ya que a la hora de tomar decisiones se puede exponer la voz y el voto.

“Con el ascenso a la B se empezó a entender que Rosario Central era un club más de hockey en la ciudad. Hasta ahí, muchos pensaban que estábamos ahí, que íbamos y jugábamos, pero que éramos solamente un club de fútbol”, contó Moreno.

Antes de la pandemia Central compitió en la B y en la última fecha empató. Si ganaba ese partido subía a la A. Estuvieron a nada de ganar dos ascensos consecutivos, algo que hubiera sido histórico. Hubieran emulado al fútbol.

“Desde la euforia hubiera sido muy lindo, desde lo deportivo quizás no hubiese sido tan bueno ya que el club, en ese momento, no estaba preparado para una segunda línea”, confió el dirigente.

Sabiendo que estaban muy cerca de jugar en la A, volvieron a trabajar sobre la estructura de los entrenadores. Trajeron coachs de mucha experiencia, de años en la A del hockey, que ganaron campeonatos. Lo mismo se hizo con el equipo de preparación física. La consecuencia fue lógica: empezaron a mejorar.

Fue entonces cuando hicieron foco en la escuelita. “Nos dimos cuenta de que veníamos creciendo y que independientemente de los títulos, las chicas grandes se van yendo y el recambio tenía que venir desde dentro del club”, dijo Moreno.

La intención de la dirigencia del hockey canalla es tener un crecimiento sostenido y para ello tiene que apostar al semillero, a la escuelita, porque si no a la larga se corta y todo queda en la nada.

“En 2022, ya con la estructura de entrenadores armada, con más foco en la escuelita, empezamos una campaña de captación de jugadoras para todas las categorías y el resultado fue el ascenso a la línea A. Fue un gran logro deportivo que se festejó muchísimo, pero sin sacar los pies de la tierra. Tenemos claro que saltar de la C a la B es una cosa y otra, muy distinta, es hacerlo de la B a la A. No es el mismo salto, tiene otra complejidad”, analizó el dirigente, que a renglón seguido enumeró: “Si bien este fue el objetivo mayor no podemos dejar de mencionar otros grandes logros del hockey de Central, ya que sumado a los ascensos mencionados, también se obtuvo un campeonato Regional en Corrientes; nuestras Mamis fueron campeonas y subcampeonas; caballeros se transformó en el quinto equipo de hockey de mayores de la ciudad y desde el 2022 iniciamos la escuelita de caballeros. Al mismo tiempo, y siendo parte de esa estructura desarrollada, nuestras jugadoras han comenzado a ser parte de los seleccionados de la AHL”.

“El objetivo para este año es sostener a la categoría con algún apoyo de coaching e inclusive psicológico, porque habrá juegos que la van a pasar mal”, dijo Moreno, a sabiendas de que los otros equipos, como Jockey, Gimnasia o Universitario tienen años de experiencia y a Central no le queda otra que tratar de cuidar lo que hizo hasta que se empiece a acomodar un poco.

“Deportivamente, como institución, estamos trabajando para que el hockey sea autosustentable. Eso se logrará con el crecimiento de la cantidad de jugadoras. Eso, por un lado, le permitirá en el futuro crecer deportivamente, y por otro, cuanto mayor sea el número de jugadoras, aumenta los ingresos por las cuotas y con eso se pueden cubrir no solamente los profesionales sino también los gastos extras de la disciplina”, destacó Moreno.

En este contexto, al canalla no le queda otra que alimentar esas dos líneas con nenas del club, tienen, como concluyó Moreno “que armar un círculo con chicas formadas en el club con lo cual, no es sólo crecer en cantidad sino también en calidad de formación”.

33.jpg Entrenamiento deportivo y formación integral.

La escuelita canalla

La Escuelita de hockey de Rosario Central, para nenas entre 5 y 12 años, funciona en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, los martes y jueves de 18 a 19 horas. Para caballeritos, en tanto, la cita es miércoles y viernes de 17.30 a 19.30. Para contactarse o tener mayor información los interesados pueden hacerlo a través de la red social Instagram a rc.hockey.