Newell's: el fútbol y la vida, las ideas de Larriera con voz propia

En su ideario, para el DT charrúa en cuanto a la simbiosis entre lo táctico y lo espontáneo de los jugadores “es muy importante el relacionamiento que hay no solo del espacio y la pelota, sino que hasta te diría afectivo entre los futbolistas y entre todos los que somos protagonistas de llevar adelante un modelo y una idea de juego, de una forma, de un jugar en una cancha. Por ejemplo, me dio la sensación de que Argentina fue campeón mundial mirado desde el punto de vista tecnicista con poco, pero desde el punto de vista humano con mucho”.

Y profundizando en la gestión de los grupos no se ubica en ningún pedestal ni se cree superior al resto por el cargo que ocupa. “Se puede romper con el mito de que uno no puede gestionar de manera humana a los grandes egos. Creo justamente que es lo contrario. Y lo demostró en el Mundial Scaloni dirigiendo estrellas. Hay una palabra que la encontré hace poco, y no me quiero hacer el filósofo, pero que me ayuda a sintetizar algo que me fue ocurriendo y creo nos ocurre a muchos de los seres humanos que trabajamos en lugares con ciertas complejidades y donde todos queremos tener la precisión de lo que está pasando cuando esto es dinámica de lo impensado, que es la serendipia. Por definición es el hallazgo hasta medio casual de algo muy bueno, hablando en criollo, cuando uno está buscando otra cosa. Y me ha pasado por ejemplo en Peñarol cuando les pedía cosas a algunos jugadores y de repente hacían otro movimiento diferente, pero era mejor que el que yo les había pedido. Porque la lectura de los espacios y la pelota la hacían de una forma superadora. Y ahí siento que está nuestro gran acierto. En dar algunas herramientas de orden, pero con ciertas libertades”, razonó el DT.

En lo estrictamente futbolístico aclaró que “me gusta generar muchos duelos por los costados y en esos duelos buscar también las coordinaciones ofensivas por dentro”.

En su incursión en el Parque deberá como primera medida comenzar a amalgamar el perfil del grupo que pretende y allí compatibilizar las necesidades y exigencias para los juveniles y los experimentados. Larriera considera, en cuanto a la distancia con el jugador, que debe ser “auténtico”. Y abunda: “Busco tener la humildad de que uno no es el ombligo del mundo ni tiene la verdad. Ser totalmente transparente y dar el espacio al futbolista para que dé su opinión y hacerlo en un ambiente de armonía. Y también mantener cierta distancia”.

Bajo estas premisas y pensamientos, Larriera desembarcará la semana que viene en el Parque, con la valija llena de herramientas tácticas, con conceptos humanos, con espacio para la espontaneidad del jugador y con grandes sueños e ilusiones. La era del uruguayo está cerca de poner primera. En Newell’s tiene un desafío colosal y será esencial que implemente todo su mapa conceptual para llegar a buen puerto. Resta el anuncio oficial.