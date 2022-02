Dos polémicas al final que enojaron a Central

El equipo del Kily protestó por un gol anulado a Ruben y un penal no cobrado por mano de Goñi. Dos situaciones para la discusión con el juez Herrera

Dentro de un trámite parsimonioso, Central tomó el control total del partido en el último cuarto de hora y tuvo dos jugadas que pudieron haberle dado la victoria . Un gol anulado a Marco Ruben a los 76’ y una mano de Gonzalo Goñi dentro del área que Darío Herrera juzgó como no intencional a los 87 ’ pudieron inclinar la balanza a su favor. Al final debió conformarse con una igualdad a sabor a poco.

Facundo Buonanotte ingresó a los 73’ por Gino Infantino, en su debut absoluto en primera división con apenas 17 años, y en su primera intervención fue partícipe de una jugada polémica. Es que Blanco se llevó la marca por izquierda y mandó un buen centro que el juvenil fue a buscar. Claro que Ruben también e impuso su autoridad goleadora para tomar la pelota, girar y someter a Werner. Pero claro, el volante ofensivo quedó involuntariamente en off side y el disparo al ras fue en su direcció n. Saltó para evitar el toque y fue considerado por el asistente Alejo Castany como que molestó la visión del arquero. Quedó la duda pero el razonamiento del juez tuvo lógica y Darío Herrera cortó un gran festejo del 9 y de todo Central, porque era el gol del triunfo.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1492252408650604552 ¡Explotó el banco! A Central le anularon el segundo y desataron la locura del Kily González y Marco Ruben.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/Nz3V9wmQYl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 11, 2022

Y faltando tres minutos para los 90, Damián Martínez entró al área por derecha tras un rebote en Montoya, y el centro fuerte que pretendió mandar fue interceptado por la mano derecha de Goñi. El zaguero central no quiso tocar la pelota, inclusive hasta giró como evitando intuitivamente el impacto y el brazo se le fue hacia atrás, en una muestra de que no lo puso firme. Pero la duda es que pareció ampliar el volumen porque el brazo no estaba pegado sino algo extendido y eso le fue a reclamar el Kily González a Herrera tras el pitazo final.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1492256039353335813 Todo Central reclamó una mano en el área de Arsenal.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/qtRl2A3eTs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 11, 2022

Herrera vio la mano pero la juzgo natural, sin movimiento adicional y a corta distancia. Y por eso la consideró no sancionable. No hubiera necesitado el VAR para decidir y si se implementa desde la 5ª fecha, jugadas como estas igual seguirán sembrando polémica.