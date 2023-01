Cómo es el hotel donde se hospeda Central en La Serena

Miguel Ángel Russo: "Me voy contento por el resultado"

hotel2.jpeg Para un momento de rélax, los sillones en el patio son un lugar ideal. Virginia Benedetto / La Capital

Tiene los servicios habituales de un hotel de jerarquía, como son: piscina, restorán, bar, sauna y jacuzzi. Aunque claro, el toque distintivo lo da esa disposición de las habitaciones, con forma de cabañas.

“Hace muchos años que es uno de los hoteles más destacados de La Serena”, le dijo a Ovación Jeannette Bolbarán, gerenta de recepción del hotel.

Tanto desde el cuerpo técnico como del lado de los futbolistas están más que conformes con el lugar que les fue asignado. La agencia VS, organizadora del triangular decidió que los canallas vinieran a este lugar y para esos días el compromiso fue que sólo el contingente canalla iba a estar alojados.

hotel4.jpeg Las 38 habitaciones, con forma de cabañas, se encuentran en forma de herradura, alrededor de la piscina. Virginia Benedetto / La Capital

Es un lugar en el que la tranquilidad es absoluta, sin ruidos alrededor, ya que se encuentra a solo cinco minutos del centro, pero en una zona en la que no hay casas y mucho menos edificios. El shoping más grande de La Serena está a unas pocas cuadras, pero quienes concurren allí no necesitan pasar por el frente del hotel.

Los equipos que visitan tanto a La Serena como a Coquimbo suelen parar en el Serena Suite, pero el mayor orgullo que sienten sus trabajadores es haber albergado a la selección que conducía el Tata Gerardo Martino.

hotel5.jpg Los futbolistas de Central aprovechan las horas libre para charlar y tomar mates en el patio del Serena Suite Park. Virginia Benedetto / La Capital

“Fue increíble haber tenido hospedada a la selección argentina, con grandes jugadores y pensándolo ahora más todavía, luego de lo que la consagración de Argentina en el Mundial. Si la memoria no me falla, me parece que los dos únicos jugadores que estuvieron acá y ahora fueron campeones son Messi y Di María, casualmente los dos de Rosario”, agregó Jannette Bolbarán.

Aquí funciona el campamento canalla en La Serena, en un hotel coqueto, con una fisonomía particular, pero que fundamentalmente le hace honor al nombre de la ciudad en la que está. Es un lugar súper sereno.