Central viajó a Santa Fe para entrar al campo de juego como aquel chico o chica que concurre a un boliche para ver qué onda. Porque fue prolijo, alineado, tratando de que nada lo sorprenda, pero demasiado disciplinado, tanto que ni siquiera mostraba osadía para conquistar ante alguna posibilidad, más allá de que sabía que el contexto no era fácil. Si hasta incluso se animó a probar recién en el final para no irse solo. Donde pudo ganar. Pero también perder. No obstante en función de la expectativa trazada, el empate no deja de ser satisfactorio para quien fue precavido y regresó al menos con un punto de apoyo para el próximo desafío.