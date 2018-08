Que es una manga. Prepárese. Pensaba escribir sobre los "mangueros", aquellos que no pagaban el café, lo tomaban cuando se los invitaba. No ponían (no ponen) para el paquete de yerba mate, la luz entre todos, la gaseosa compartida, la torta de cumpleaños del compañero.



Los mangueros de aquellas primeras reuniones donde se negaban a poner su parte para la pelota de goma que había reventado el camión la tarde anterior. Los que no pusieron para el tendido de gas en el pasillo y el tanque de agua para la caldera del club. Los que comen de la picada del sábado y siempre llegan tarde para pedirla y se van temprano para no pagarla. Hasta debería y debo usar la bella canción de Alejandro del Prado ("Tirando la manga por las tardecitas, salgan a la puerta llegó la murguita...) porque esa acepción, la del mangazo, es una que el tango trae desde siempre ("mangazo", acción de pedir dinero). Con la manga el manguero. Que no es lo mismo que el pordiosero y la limosna. Pensaba hablar de la manga, la acción de mangar como una avivada que deja sus heridas en el grupo donde siempre hay / hubo / habrá un manguero que no nos merecemos pero está.



Pero me encontré con el diccionario y esta lista que proporciono, porque es mejor si nos entendemos. Manga es demasiadas cosas y el verbo mangar o manguear (¿Cómo conjugar un verbo que es, en si, un neologismo?) una deuda en estas nostalgias. Queda una, que irá después del listado. Manga es todo lo que sigue.



Parte del vestido en que se mete el brazo. Tubo largo, de cuero, caucho, plástico o lona, que sirve para aspirar o para dirigir un fluido. En algunos balandranes, pedazo de tela que cuelga desde cada hombro casi hasta los pies.Parte del eje de un carruaje, donde entra y voltea la rueda.Especie de maleta de mano abierta por los extremos, que se cierran con cordones. Adorno de tela que, sobre unos aros y con forma de cilindro acabado en cono, cubre parte de la vara de la cruz de algunas parroquias.Armazón de la manga (‖ adorno de tela).Red de forma cónica que se mantiene abierta con un aro que le sirve de boca.Esparavel (‖ red redonda para pescar).Tela dispuesta en forma cónica que sirve para colar líquidos.Utensilio de tela, de forma cónica, provisto de un pico de metal u otro material duro, que se utiliza para añadir nata a algunos pasteles, decorar tartas, etc.Columna de agua que se eleva desde el mar con movimiento giratorio por efecto de un torbellino atmosférico.

Tubo, comúnmente de lienzo, por medio del cual se pone en comunicación con el exterior el aire contenido en un espacio cerrado más bajo, como el sollado de un buque o la galeríade una mina, para procurar la ventilación. Partida o destacamento de gente armada.Gente que en las batidas forma línea para dirigir la caza a un lugar determinado.En diversos deportes, cada una de las partes de un partido o de una competición.Mar. Anchura mayor de un buque.Espacio comprendido entre dos palanqueras o estacadas que van convergiendo hasta la entrada deun corral en las estancias, o hasta un embarcadero en las costas.En un aeropuerto, pasarela (túnel articulado). Brete (pasadizo para enfilar el ganado).Despectivo.Grupo de personas. Una manga de atorrantes. Nube de langostas.Potrero pequeño.Capa de hule para protegerse de la lluvia cuando se va a caballo. Lenidad o excesiva indulgencia. Tener manga ancha.

Hay una que me queda, que no deberíamos pero que confieso. A veces "manguié" el segundo pedazo de torta en los cumpleaños. El segundo regalito, la segunda muestra gratis. Creo que en las golosinas todos hemos sido mangueros alguna vez. Otros, me cuento entre ellos, a veces mangueamos un beso mas, pero eso es otra historia.