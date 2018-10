El 17 de octubre como epílogo

No es fácil arrimar al lector alguna novedad con respecto al Día de la Lealtad, fecha fundacional de peronismo. Mucho se ha dicho desde la historia, el sindicalismo, la política, la sociología. Conocidas son las discusiones sobre si el millón de personas congregas aquel 17 de octubre de 1945, en plaza de Mayo y sus adyacencias, concurrió espontáneamente o a las órdenes de una aceitada planificación de líderes sindicales y hasta de la mismísima Evita.





Aquel día, que marcó un antes y un después en la historia argentina, abrió las puertas, en virtud de la magnitud del apoyo popular, a la candidatura de Perón y su triunfo electoral pocos meses después y fue prólogo de lo que conocemos como justicialismo. Pero acaso pueda entenderse el 17 de octubre no tanto como prólogo de lo que siguió, sino como epílogo de una Argentina que ya nunca más sería la misma.

Quizás no pueda entenderse la fecha evocada, ni el peronismo que fue su consecuencia política, sin comprender los profundos cambios que a todo nivel produjo el impacto en nuestro país de la Segunda Guerra Mundial. Impactos que sobrevendrían a pesar de haber permanecido neutrales hasta casi la finalización de la contienda. Para ello hay que utilizar cierta capacidad de imaginación e intentar visualizar lo que hoy se conoce como el Conurbano, es decir, los partidos que cruzando la General Paz están próximos a la Capital Federal, pero con la fisonomía que tenían antes de la guerra mundial.

Esa región era hacia 1939, año en el que comenzó el conflicto entre los aliados y las potencias del Eje, una zona de quintas o de esparcimiento que con sus pequeñas poblaciones semi-rurales distaba mucho de la imagen con perfil industrial y densamente poblada que hoy posee. En el medio, ocurrió la guerra y con ella, el proceso de industrialización del país para sustituir con producción local todo lo que hasta poco tiempo antes importábamos procedente de Europa y, en menor medida, de Estados Unidos. Si bien ese tibio proceso industrializador había comenzado durante la década del 30, con la guerra se intensificó de modo exponencial. El país comenzó a manufacturar la gran cantidad de materias primas que antes exportaba, por dos motivos básicos: nuestros antiguos compradores ahora disputaban una lucha descarnada por su supremacía mundial. Y precisamente por esto último, las fábricas inglesas o norteamericanas, francesas o belgas, que antes suministraban todo tipo de objetos a mercados como el nuestro, ahora se habían reconvertido a fabricar armas y municiones.

Fue así como lentamente, sin estímulo oficial alguno, sin planificación, en un país con una estructura mental para la cual la industria nos era totalmente ajena, donde antes hubo clubes de remo, de fútbol, o quintas y baldíos, comenzaron a aparecer, primero simples talleres artesanales que apenas ocupaban a los parientes del innovador operario que devendría empresario. Pero después, en virtud de la mayor demanda de esos bienes, los talleres se transformaron en fábricas que daban trabajo a cientos de obreros. Ello explica el proceso de migraciones internas que trasladaron a cientos de miles de hombres del interior profundo que a duras penas sobrevivían de alguna changa rural, a los suburbios de Buenos Aires, y en menor medida a ciudades como Rosario y Córdoba, donde los sueldos eran superiores y las condiciones de vida mucho más dignas.

La generalidad de la Argentina "visible" de entonces, esto es la dirigencia política tradicional, los sindicatos comunistas y socialistas ya existentes, la prensa y la universidad, no captaron el fenómeno. El único político con la habilidad suficiente no ya para captarlo sino para encauzarlo a través de una revolucionaria legislación laboral, fue Perón.

Un testigo privilegiado que estuvo en la plaza aquel día de reivindicación colectiva, José María Rosa, dejó plasmado acaso el más fidedigno relato de ambiente que se vivió en aquella jornada en que la masa dejó de ser amontonamiento humano amorfo y se constituyó en pueblo, al saberse comunidad de ideales compartidos. Cuenta el historiador: "Gente que no se estaba acostumbrado a ver en las calles del centro de las ciudades, los despreciados cabecitas negras … venidos de la campaña para trabajar en fábricas de las orillas ciudadanas, desarropados como andaban los obreros de entonces (descamisados los llamará Américo Ghioldi). ¡Sin galera y sin bastón/los muchachos de Perón! Sucios con la grasa y el aceite del riachuelo, destrozadas las alpargatas por la caminata; pero alegres, muy alegres, al verse juntos y saberse tantos. ¡Aquí están/éstos son, los muchachos de Perón!, ¿si esto no es el pueblo?/¿el pueblo dónde está? No iban en orden, zigzagueaban a lo ancho de las avenidas como si tomaran posesión de algo suyo. Silbaron al pasar ante la casa socialista, herméticamente cerrada; … pero nada más; ninguna piedra cayó contra el cortinaje metálico que protegía las vidrieras cerradas. Oí consignas nacionalistas —nuestras consignas— que me desconcertaron, porque no imaginaba que hubieran llegado hasta ellos: ¡Patria sí, colonia no!, ¡La Argentina para los argentinos!". Es cierto: no hubo un solo vidrio roto y no se derramó una gota de sangre.

El relato nos recuerda que las revoluciones populares se han hecho siempre de cara al pueblo, nunca dándole la espalda. Por ello, las minorías que se sienten vanguardistas, con independencia del ropaje ideológico del que circunstancialmente se valgan, ayer liberales ilustrados o socialistas, hoy los autodenominados "progresistas", rara vez comprenden al pueblo y generalmente lo aborrecen.

Desde aquel mítico 1945 la Argentina experimenta un proceso acaso único en el mundo: una acelerada desindustrialización, pretendiendo volver a un modelo exportador sólo de materias primas, sin advertir que ese esquema encuadra en sociedades con pocos habitantes y no en una que se acerca a los cincuenta millones de ciudadanos.

La evocación del 17 de octubre, más allá de banderías políticas, debe salir de las frases nostálgicas y constituye un grito por un modelo económico verdaderamente inclusivo.