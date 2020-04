"No tuve miedo, pero esto te envejece mentalmente"

Hugo Orlando Gatti continúa mejorando del coronavirus que lo mantiene internado en España y en las últimas horas habló públicamente por primera vez tras conocerse su diagnóstico. El Loco hizo profundas reflexiones, pero no perdió su humor e hizo algunas bromas. "Miedo no tuve. Pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé iba a ver. No es fácil", relató.

El exarquero de Boca recordó sus síntomas: "Tos tuve como siempre, toda mi vida tuve tos. Es una costumbre mía. Pero fiebre y dolor, no. Te repito, creo que fue por una aceituna que comimos con arroz negro, ja".

Gatti trató de tomarse todo con calma más allá de la situación angustiante que le tocó transitar y que preocupó a su familia. Y trató de buscar el aspecto positivo al momento. "Me vino bien pasar esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Te das cuenta de que un día estás y mañana te fuiste. Lo mío no fue nada temible, pero se te pasa por la cabeza", reflexionó. Y agregó que "el día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir hoy te toca, despedite”.

El Loco también se mostró agradecido con las muestras de apoyo que recibió de parte del público y también de muchos ligados al fútbol. “El cariño de la gente acá en España y en la Argentina lo sé, por supuesto. Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible". También, en cuanto al mensaje de Diego Maradona, bromeó: "Lo hizo porque creía que me iba de este mundo... No, a Diego lo quiero. Y él me quiere".

"Creo que esto es un sueño, y como todo sueño debe terminar y empezar uno nuevo. Que pase y que vuelvan las ganas de soñar, las risas y hacer cosas de siempre. Que la vida sea normal, que seamos libres. La esperanza siempre está. Me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida", concluyó el eterno Loco.