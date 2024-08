Los senadores darán marcha atrás con el aumento de sus dietas legislativas

En la misma línea explicó: “Eso es algo que se hacía automáticamente, no es que lo votamos. Hubo una resolución que se votó hace un tiempo que enganchaba los sueldos a los aumentos del resto de los empleados”.

Por otra parte, insistió en rechazar la postulación del Poder Ejecutivo para que el juez Ariel Lijo forme parte de la Corte Suprema. “Hay cosas que también tenemos obligación como medios de comunicación. Hay que explicarle a la gente las cosas que van a afectar su vida. El tema de Lijo, por ejemplo”, planteó.

>>Leer más: El tenso ida y vuelta entre Milei y Villarruel por el aumento de los senadores

“El juez Lijo tiene 32 denuncias y es uno de los tres jueces más denunciados en Comodoro Py y se está proponiendo como integrante del máximo tribunal. Eso afecta la vida de cada uno de los argentinos. Y está bueno que le contemos a la gente cómo afecta eso”, insistió la senadora.

“No podemos traicionar el voto de los argentinos. La gente votó transparencia y la transparencia incluye a la justicia porque es uno de los organismos fundamentales para que la transparencia exista”, enfatizó.

“No hay casta política si no hay una casta judicial que la ampara. No votemos casta judicial. No le fallemos a la gente que quiere transparencia en la política, en la justicia y en todo lo que afecta la vida de los argentinos”, concluyó.

El enojo de Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, rápidamente salió al cruce y cuestionó a los senadores por el aumento de una 6,5% en las dietas, con el que cobrarían unos 9 millones de pesos mensuales. En una publicación en redes sociales recordó que los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde el 10 de diciembre y sostuvo que "el aumento de sueldo en el Senado es una traición al pueblo argentino".

Afirmó que desde su llegada a la Presidencia "no hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”.

Y desafió: “¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos".

Calificó la suba de las dietas como "una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos".