Fumigaciones a metros de un camping generan alarma

El martes por la tarde la comunidad de María Juana se revolucionó por un video donde se veía a una maquinaria para aplicar agroquímicos en plena labor en un campo lindero al camping comunal, en momentos en que había niños jugando a la pelota.

El video fue tomado por la madre de uno de los menores alarmada por la situación, quien lo subió a la redes y que en horas se viralizó. Desde la comuna indicaron que "se trató de la aplicación de un herbicida" y que se hizo "dentro de los límites fijados por la ordenanza local" que impone una zona de resguardo de 100 metros. A pesar de todo, hay quienes advierten que aunque la norma disponga 100 metros de exclusión, la aplicación se hace cercana a un área de recreación para lo que la ley provincial 11.273 (artículo 40 del decreto reglamentario 0552/97 ) indica que no deben hacerse fumigaciones en inmediaciones de centros educativos, recreativos y de salud.

Lo cierto es que la fumigación captada disparó el alerta y reafirmó el debate entre quienes piden más zonas de exclusión para alejar los agrotóxicos de la gente y quienes defienden las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), impulsadas desde los sectores ligados al agronegocio y desde gobiernos de turno.

El jefe comunal, Amadeo Bazzoni, explicó: "Ni bien tomé conocimiento de la situación me puse en contacto con el ingeniero de la comuna quien estaba en el lugar. La fumigación se hizo con el permiso comunal, con productos banda verde". Bazzoni reconoció que "las imágenes impactan y estamos todos de acuerdo en que se debería haber buscado un horario en que no haya niños cerca. Seguro esto derivará en modificaciones de la norma para ampliar la zona de exclusión en beneficio de la gente y del medio ambiente". Y acotó que "se piensa ampliar la zona de exclusión sobre todo porque hoy hay alternativas que no dependen de aplicación de agroquímicos y son viables. En María Juana ya hay productores que están optando por ello".

Banda Verde y Glifosato

Es común escuchar a ingenieros agrónomos y productores defender las BPA y escudarse con que las aplicaciones que realizan cerca de los poblados son con "productos banda verde". Pero es real que dentro de esta clasificación en el país aún está el glifosato, el herbicida más usado a nivel mundial y que en 2015 fue reclasificado por la Organización Mundial de la Salud como "probable cancerígeno humano". No obstante, y a pesar de los juicios que la multinacional Bayer-Monsanto —creadora del herbicida— está perdiendo en los EEUU a causa de los miles de enfermos de cáncer que demandan a la firma por haber contraído la enfermedad tras usar o estar expuestos al glifosato, en la Argentina el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) —organismo sanitario del Estado argentino encargado sobre todo de fiscalizar y certificar los productos y subproductos que se usan en el campo— se niega a reclasificarlo y la población sigue estando peligrosamente expuesta a su uso indiscriminado y sin controles.

La misma tarde en que fue captado el video de la fumigación en María Juana, en la capital provincial se hizo la Cumbre del Mercosur entre los presidentes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Al mismo tiempo, también se hizo una contracumbre convocada por ONGs y grupos defensores de la salud y el ambiente y representantes de pueblos fumigados. Allí se denunció que se estaba realizando la reunión de los representantes de la "República Unida de la Soja" y se marchó contra el "proyecto neocolonialista instrumentado desde las corporaciones ligadas al agronegocio" que impusieron el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas transgénicas con el uso de agrotóxicos.

Finalmente, en las redes replicaron los versos del cantautor Manu Chao quien en un video cantó: "No a las fumigaciones agrotóxicas en Santa Fe y en el mundo. Sí al futuro de nuestros hijos en buena salud".