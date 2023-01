El 30% de las licencias de taxis serán para mujeres por primera vez en Santa Fe

Un dato trascendente en la construcción de consensos para generar una sociedad más equitativa, inclusiva y con igualdad de acceso al trabajo para todas y todos. En el texto, se establece que “al menos un 30% de las licencias a adjudicar se otorgarán en forma directa a las mujeres choferes que se inscribieran como aspirantes y que cumplan con lo solicitado para la adjudicación”, señala el segmento agregado. Asimismo, se exceptúa a las postulantes del “requisito de los 24 meses cumplidos en el ejercicio cotidiano de la profesión”.

La iniciativa de la concejala justicialista Jorgelina Mudallel promueve además la creación de la “Taxi Escuela” de carácter gratuito, para facilitar el ingreso de personal calificado y con práctica previa a la actividad de conducción de taxis.

Al respecto, Mudallel, actual vicepresidenta segunda del Concejo Municipal, expresó que “con este proyecto buscamos promover estándares de igualdad de género, de igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso a los puestos de trabajo y en el sostenimiento del empleo. Se trata de seguir trabajando para construir una sociedad más justa e inclusiva, que sea digna para todos y todas”.

La concejala sostuvo que “lo que hicimos es incorporar el 30% como piso que no le saca el trabajo a nadie, no tiene nada que ver con los varones, no molesta a nadie y lo aclaramos porque es la primera pregunta que surge. Es simplemente incorporar a este registro a aquellas mujeres que pueden empezar a concretar un acceso al trabajo de manera real y así romper las barreras sociales y culturales que establecen que las mujeres no pueden estar frente a un volante”.

Por último, la edila recordó que "hoy en la ciudad de Santa Fe funcionan alrededor de 550 taxis y sólo cinco mujeres choferes. Esto es algo que tenemos que replantearnos, por eso queremos avanzar en la igualdad de derechos laborales”.

Entre los puntos más salientes del proyecto aprobado está el de lograr una mayor inclusión para visibilizar a las mujeres con una profesión digna, prestando un servicio público y también generando más puestos de trabajo.

Luego de la sesión, un grupo de mujeres taxistas valoró la aprobación de la modificación, ya que eran quienes pedían desde hace meses ser licenciatarias y propietarias de sus propios móviles.

Otro de los ítems impulsados por la iniciativa de la concejal Mudallel, aprobada en el concejo, es la creación de “Taxi Escuela”, que consiste en la realización de capacitaciones “de carácter obligatorio y gratuito para los y las aspirantes” a una licencia de taxi o remís, con el objetivo de “promover el ingreso de personal calificado y con práctica previa a la actividad de conducción” dentro de estos dos subsistemas del transporte público de la ciudad capital.

Se capacitará a las personas que lleguen a ser choferes en los siguientes puntos: la normativa principal que regula el servicio público de taxis y remises; los derechos y obligaciones de los conductores; las normas de tránsito y cultura vial; geografía, edificios, paseos y monumentos principales de la ciudad; elementos históricos y culturales mínimos para la promoción del turismo. Esas capacitaciones serán sobre buenas conductas y trato al cliente, mecánica ligera, mantenimiento y seguridad del automóvil. normas y prácticas para la seguridad y la comunicación, perspectiva de género y enfoque de derechos con relación a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, minorías y disidencias y, finalmente, primeros auxilios y Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).