Ataque a balazos: mejora el estado de salud del intendente de San Francisco

Benarte fue blanco del disparo de un arma de fuego calibre 22 poco después de las 2.30 del domingo, cuando se retiraba del Superdomo, donde se celebraba el Día del Empleado Bancario. En las primeras horas posteriores al ataque se produjo la detención de un joven de 27 años, Renzo Lucato, por el parecido físico con el encapuchado que se observaba en dos cámaras de seguridad cercanas al lugar en el atacante abordó y disparó contra el intendente. Horas más tarde, se detuvo al padre del primer encarcelado, Carlos Lucato (52), un odontólogo que es esposo de una empleada municipal y fue imputado por el fiscal Alberione. Renzo fue liberado.

Esclarecido

“El hecho está esclarecido”, afirmó Alberione aunque aclaró que quedan “motivos periféricos que son objeto de investigación”. Según detalló, junto a su equipo, continúan analizando pruebas y recibiendo testimonios. “Hay algunos testigos, son muy pocos, pero podrían aportar información sobre el momento del ataque”, precisó.

Las cámaras de seguridad privadas, de comercios e instituciones cercanas al sitio donde ocurrió el disparo, fueron herramientas fundamentales a la hora de avalar lo que contó Bernarte cuando volvió herido hasta el Superdomo. Allí detalló a los testigos que reconoció a su atacante y les dijo su nombre.

La noticia del atentado contra el intendente conmovió a toda la ciudad y tomó trascendencia nacional. Inmediatamente a través de las redes sociales todas las facciones políticas y autoridades locales, provinciales y nacionales salieron a repudiar y solicitar que se investigue el caso.

Merodeo

Al día siguiente del ataque el único sospechoso fue imputado por homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego. Las pruebas que tiene Alberione lo señalan como el autor material del hecho. Más tarde, las cámaras también aportaron el detalle de que Lucato estuvo merodeando la zona a bordo de su automóvil durante dos horas anteriores al ataque a tiros; también rondó por el lugar donde estaba estacionado el auto del intendente. Estos datos agravarían la situación procesal del odontólogo debido a que demostrarían que hubo premeditación para el ataque.

Según confió el fiscal al diario local, La Voz de San Justo, se sospecha que Lucato buscó un arma no registrada y esperó el día y el momento en el que podía encontrar solo a Bernarte. Fue en la madrugada del domingo cuando salió de la fiesta y se dirigió a pie hasta su auto estacionado en Vélez Sarsfield, a metros del bulevar 25 de Mayo. Después, Lucato se deshizo de la pistola -aún no fue hallada- y concurrió a un local bailable cercano para tener una coartada. Su plan se desmoronó porque solo una bala impactó en el cuerpo del intendente, no logró el cometido de matarlo y éste lo reconoció.

Más tarde, el fiscal ordenó allanar la casa de Lucato y secuestrar su automóvil y el teléfono celular, objetos que aún permanecen bajo pericia. El fiscal dijo que la hipótesis sigue siendo un intento de homicidio y el móvil, una cuestión de índole privada y descartó que el ataque estuviese vinculado con razones políticas, el desempeño funcional como intendente o un intento de robo.

Lucato fue encarcelado en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de San Francisco y luego trasladado al penal de Bouwer en la capital provincial. Una vez allí, designó como abogado defensor a su concuñado Gabriel Cornaglia, quien adelantó que su estrategia será sacar al imputado de la escena del ataque. Lucato aún no fue indagado y por estas horas establecerán cuándo se realizará ese trámite.