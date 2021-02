Uber en Rosario: el municipio promete sancionar como si fuesen remiseros ilegales

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular del área política de la Municipalidad agregó que “estos controles tienen que ver también con la seguridad de los pasajeros. Hoy un taxista o remisero cuenta con un carné profesional. Para obtener esa licencia hay toda una instancia de capacitación. Esa capacitación redunda en la seguridad en el transporte. Hay un sistema de control sobre los vehículos que garantiza las cuestiones mecánicas y de higiene de los coches. Además hay un monitoreo de los taxis que permite rastrear vehículos en caso de pérdida de objetos”.

uber01.jpg

“En el caso particular de Uber _recalcó Zignago_ se van a incrementar las estrategias para detectar esa actividad. Esta es una situación que se reitera en el mundo. El impacto de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas generan tensiones. Como Estado, no nos resignamos a hacer regulaciones y controles. En el caso de taxis y remises, las tarifas se fijan en el Concejo Deliberante, que es el ámbito más democrático de la ciudad. Si la tarifa queda a merced de lo que pueda fijar alguien en forma arbitraria, al que no se le conoce el nombre ni apellido, ni domicilio, es contradictorio con la función del Estado”.

Uber y el malestar de taxistas

La plataforma Uber ya anunció oficialmente que ofrece en la ciudad servicios de traslado para trabajadores esenciales y profesionales de la salud. Y aseguró que ya son más de 117 mil los rosarinos que descargaron en sus celulares la aplicación y 17 mil personas con autos particulares interesadas en trabajar. La convocatoria de Uber en sus redes sociales: "Ganá un mínimo de 19.500 pesos en tuso primeros cien viajes.

La movida de Uber no sólo provocó el rechazo del municipio, sino también la lógica bronca de taxistas y remiseros. Por eso este mediodía habrá una concentración de los "trabajadores del volante" en la plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad. Luego se dirigirán hacia el Concejo Municipal. El objetivo es visibilizar el malestar del sector.