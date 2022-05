Refuerzan con gendarmes la salida a la ruta 34 tras denuncias contra la empresa Güemes

Mientras se tramita un expediente sobre las denuncias a la empresa en el departamento de Jurídicas de la provincia, que no descarta sanciones económicas y hasta la caducidad del servicio, la Secretaría de Transporte de la provincia le pidió al secretario de Seguridad Claudio Brilloni que refuerce con gendarmes la salida desde Rosario a la ruta 34, por los piedrazos constantes que padecen las empresas en ese corredor. Un pedido que parece un eco frente al que le hicieron el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin al presidente Alberto Fernández y quien respondió con la promesa de enviar 300 gendarmes a Rosario.

Cuando los viajeros mandaron fotos a este diario y testimoniaron cómo salió con cartones el vehículo ese día, también se despacharon con innumerables críticas hacia un servicio que aseguran "deficiente" por parte de la firma desde hace décadas. Hasta ese momento acostumbraban a hacer crónicas, con videos y hasta memes sobre las irregularidades: gente parada, coches descompuestos en medio de la ruta y incendiados y poco aseo en las unidades.

"De todos modos los usuarios tienen que comenzar a hacer denuncias formales, porque con quejas no podemos accionar. Hay que brindar datos del horario del viaje, de que unidad, en qué momento", dijo una fuente de Transporte. Aunque ya más de un viajero o viajera había advertido que apelaron a las redes porque con las denuncias en la Secretaría de Transporte "no se consigue nada: hace desde los 80 que padecemos todo esto", aseguró un residente de Sunchales.

No faltó quien deslizó alguna suspicacia sobre una empresa "intocable" porque Rafaela es la localidad donde nació y se crió el actual gobernador Omar Perotti. "Por el contrario -dijo la misma fuente- ,los funcionarios que son de allí estudiaron en la universidad y padecieron la Güemes".

Crisis pospandemia

Tras la denuncia por los cartones en las ventanillas, la empresa Güemes hizo su descargo. Presentó en la Secretaría de Transporte un escrito de 20 páginas donde acompañó las denuncias por las roturas de vidrios de sus unidades. Todas sufridas en la entrada y salida a la ruta 34 y después de conocerse la denuncia pública por el coche irregular del día de Pascua. En el escrito se especificó que como la unidad había llegado a la Terminal con los vidrios rotos por piedrazos, se colocaron cartones "de alta densidad y sellados con cinta adhesiva, se ocupó el piso inferior y se liberaron los asientos superiores que tenían las ventanillas dañadas".

También en el Senado de la provincia, el legislador del bloque Justicialista del departamento Castellanos, Alcides Calvo, pidió informes sobre el caso.

Desde la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros de Santa Fe (Cetramp), Saúl Isacson, dijo que la salida del coche de la Güemes con cartones no estaba "bien" pero aseguró que otras de las ocho empresas de la cámara padecen también rotura de vidrios y están inmersas en la "crisis pospandemia, con coches viejos y una recaudación muy limitada para renovarlos", una caracterización que comparte la cámara con la Unión Tranviaria del Automotor (UTA), que además exige que la empresa que reemplace a la sancionada, debe tomar a todo el personal: en este caso, 16 choferes y unos 60 empleados en total.

"No hay empresas que quieran hacerse cargo de este servicio, los empleados tienen mucha antigüedad, cada año de labor implica 2% de aumento salarial. Es comprarse un problema. Las salidas a este conflicto de tantos años no son fáciles, en Buenos Aires pasa lo mismo, lo mostró en un informe el periodista Rolando Graña este fin de semana en la televisión. Esto termina con la gente compartiendo coches para esquivar a los colectivos", señaló un empresario que prefirió no dar su nombre porque justamente es parte del problema.